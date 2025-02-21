¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡¡´§¥é¥¸¥ª¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡¡Ä°¼è¤Ç¡Ö´ØÍ¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê45¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î½ÂÃ«¥¯¥í¥¹FM¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Î´§¥é¥¸¥ªÏÈÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡×¡ÊÂè1¡¢Âè3¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ê·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ê·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢º¤ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤ë´Ø·¸¼ÔÍÍ¤ä¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ë±þ±ç¼ÔÍÍ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¶âÍËÆü¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç°ì¸ÀÃý¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅö½é¡¢¿·Ê¹¤«²¿¤«½Ð¤¿»þ¤Ë·ã¹â¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÇ®¤âÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÎä¤á¤Æ¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¡ÈÄ°¼è¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È´ØÍ¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¡É¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö¤µ¤ó¤Ë¡Èº£¸å¤ÎÄ°¼è¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ã¸¡¹¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·º»ö¤È¤Î¤¯¤À¤±¤¿²ñÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÏÃÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Èº£ÅÙ·à¾ì¡¢¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¡¢¡È¤É¤¦¤¾¡É¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº¤ÏÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¸½¾õ¤Ï¡£º£¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Ç¤Ï¡¢10¿Í¼å¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤«¤éÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡19Æü¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«½Í¤Ï¹âÈæÎÉ¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤Ç·èÄê¡£ºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤ÏÁêÊý¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬1¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬17Æü¤ËÆ±¶É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Îµ×ÊÝÅÄ¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¡£¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ËÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤´½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï02Ç¯¡¢ÁêÊý¤ÎÂ¼ÅÄ½¨Î¼¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£17Ç¯¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£