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21日午後10時1分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の相馬市と新地町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□福島県
相馬市　新地町

■震度3
□福島県
南相馬市　大熊町　双葉町
浪江町　葛尾村　飯舘村
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　田村市
福島伊達市　本宮市　桑折町
国見町　川俣町　大玉村
鏡石町　天栄村　泉崎村
玉川村

□宮城県
名取市　角田市　岩沼市
大河原町　柴田町　宮城川崎町
丸森町　亘理町　山元町
石巻市

■震度2
□福島県
いわき市　福島広野町　楢葉町
富岡町　川内村　西郷村
中島村　矢吹町　棚倉町
石川町　平田村　浅川町
古殿町　三春町　小野町
猪苗代町

□宮城県
白石市　蔵王町　七ヶ宿町
村田町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台若林区　仙台太白区　仙台泉区
塩竈市　多賀城市　東松島市
富谷市　松島町　七ヶ浜町
利府町　大郷町　大衡村
登米市　栗原市　大崎市
色麻町　宮城加美町　涌谷町
宮城美里町

□岩手県
一関市

□山形県
米沢市　白鷹町

□茨城県
日立市　笠間市　大子町

□栃木県
大田原市　那須町

■震度1
□福島県
矢祭町　塙町　鮫川村
会津若松市　喜多方市　下郷町
南会津町　西会津町　磐梯町
湯川村　柳津町　会津美里町

□宮城県
大和町　女川町　気仙沼市
南三陸町

□岩手県
花巻市　北上市　遠野市
奥州市　金ケ崎町　平泉町
宮古市　山田町　普代村
大船渡市　陸前高田市　釜石市
住田町　大槌町　盛岡市
八幡平市　矢巾町

□山形県
長井市　南陽市　高畠町
山形川西町　飯豊町　最上町
舟形町　大蔵村　戸沢村
山形市　寒河江市　上山市
村山市　天童市　東根市
尾花沢市　山辺町　中山町
河北町　山形朝日町　大石田町

□茨城県
水戸市　常陸太田市　高萩市
北茨城市　ひたちなか市　常陸大宮市
那珂市　小美玉市　茨城町
大洗町　城里町　東海村
土浦市　石岡市　取手市
つくば市　茨城鹿嶋市　守谷市
筑西市　稲敷市　かすみがうら市
桜川市　行方市　鉾田市
美浦村

□栃木県
日光市　那須塩原市　宇都宮市
栃木市　鹿沼市　小山市
栃木さくら市　那須烏山市　下野市
益子町　茂木町　市貝町
芳賀町　壬生町　高根沢町
栃木那珂川町

□青森県
八戸市　青森南部町　階上町

□秋田県
由利本荘市

□群馬県
前橋市　高崎市　桐生市
伊勢崎市　渋川市　板倉町
千代田町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
本庄市　東松山市　鴻巣市
久喜市　さいたま大宮区　さいたま見沼区
春日部市　上尾市　川島町
宮代町

□千葉県
千葉美浜区　野田市　鎌ケ谷市

□東京都
東京千代田区　東京杉並区

□山梨県
忍野村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。