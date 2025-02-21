福島県で最大震度4のやや強い地震 福島県・相馬市、新地町
21日午後10時1分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、福島県の相馬市と新地町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□福島県
相馬市 新地町
■震度3
□福島県
南相馬市 大熊町 双葉町
浪江町 葛尾村 飯舘村
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 田村市
福島伊達市 本宮市 桑折町
国見町 川俣町 大玉村
鏡石町 天栄村 泉崎村
玉川村
名取市 角田市 岩沼市
大河原町 柴田町 宮城川崎町
丸森町 亘理町 山元町
石巻市
■震度2
□福島県
いわき市 福島広野町 楢葉町
富岡町 川内村 西郷村
中島村 矢吹町 棚倉町
石川町 平田村 浅川町
古殿町 三春町 小野町
猪苗代町
□宮城県
白石市 蔵王町 七ヶ宿町
村田町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区
塩竈市 多賀城市 東松島市
富谷市 松島町 七ヶ浜町
利府町 大郷町 大衡村
登米市 栗原市 大崎市
色麻町 宮城加美町 涌谷町
宮城美里町
□岩手県
一関市
□山形県
米沢市 白鷹町
□茨城県
日立市 笠間市 大子町
□栃木県
大田原市 那須町
■震度1
□福島県
矢祭町 塙町 鮫川村
会津若松市 喜多方市 下郷町
南会津町 西会津町 磐梯町
湯川村 柳津町 会津美里町
□宮城県
大和町 女川町 気仙沼市
南三陸町
□岩手県
花巻市 北上市 遠野市
奥州市 金ケ崎町 平泉町
宮古市 山田町 普代村
大船渡市 陸前高田市 釜石市
住田町 大槌町 盛岡市
八幡平市 矢巾町
□山形県
長井市 南陽市 高畠町
山形川西町 飯豊町 最上町
舟形町 大蔵村 戸沢村
山形市 寒河江市 上山市
村山市 天童市 東根市
尾花沢市 山辺町 中山町
河北町 山形朝日町 大石田町
□茨城県
水戸市 常陸太田市 高萩市
北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市
那珂市 小美玉市 茨城町
大洗町 城里町 東海村
土浦市 石岡市 取手市
つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市
筑西市 稲敷市 かすみがうら市
桜川市 行方市 鉾田市
美浦村
□栃木県
日光市 那須塩原市 宇都宮市
栃木市 鹿沼市 小山市
栃木さくら市 那須烏山市 下野市
益子町 茂木町 市貝町
芳賀町 壬生町 高根沢町
栃木那珂川町
□青森県
八戸市 青森南部町 階上町
□秋田県
由利本荘市
□群馬県
前橋市 高崎市 桐生市
伊勢崎市 渋川市 板倉町
千代田町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
本庄市 東松山市 鴻巣市
久喜市 さいたま大宮区 さいたま見沼区
春日部市 上尾市 川島町
宮代町
□千葉県
千葉美浜区 野田市 鎌ケ谷市
□東京都
東京千代田区 東京杉並区
□山梨県
忍野村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。