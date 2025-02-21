21日午後10時1分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の相馬市と新地町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□福島県

相馬市 新地町

■震度3

□福島県

南相馬市 大熊町 双葉町

浪江町 葛尾村 飯舘村

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 田村市

福島伊達市 本宮市 桑折町

国見町 川俣町 大玉村

鏡石町 天栄村 泉崎村

玉川村





□宮城県名取市 角田市 岩沼市大河原町 柴田町 宮城川崎町丸森町 亘理町 山元町石巻市

■震度2

□福島県

いわき市 福島広野町 楢葉町

富岡町 川内村 西郷村

中島村 矢吹町 棚倉町

石川町 平田村 浅川町

古殿町 三春町 小野町

猪苗代町



□宮城県

白石市 蔵王町 七ヶ宿町

村田町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 多賀城市 東松島市

富谷市 松島町 七ヶ浜町

利府町 大郷町 大衡村

登米市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町



□岩手県

一関市



□山形県

米沢市 白鷹町



□茨城県

日立市 笠間市 大子町



□栃木県

大田原市 那須町

■震度1

□福島県

矢祭町 塙町 鮫川村

会津若松市 喜多方市 下郷町

南会津町 西会津町 磐梯町

湯川村 柳津町 会津美里町



□宮城県

大和町 女川町 気仙沼市

南三陸町



□岩手県

花巻市 北上市 遠野市

奥州市 金ケ崎町 平泉町

宮古市 山田町 普代村

大船渡市 陸前高田市 釜石市

住田町 大槌町 盛岡市

八幡平市 矢巾町



□山形県

長井市 南陽市 高畠町

山形川西町 飯豊町 最上町

舟形町 大蔵村 戸沢村

山形市 寒河江市 上山市

村山市 天童市 東根市

尾花沢市 山辺町 中山町

河北町 山形朝日町 大石田町



□茨城県

水戸市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 城里町 東海村

土浦市 石岡市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市

筑西市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 鉾田市

美浦村



□栃木県

日光市 那須塩原市 宇都宮市

栃木市 鹿沼市 小山市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

益子町 茂木町 市貝町

芳賀町 壬生町 高根沢町

栃木那珂川町



□青森県

八戸市 青森南部町 階上町



□秋田県

由利本荘市



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

伊勢崎市 渋川市 板倉町

千代田町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 鴻巣市

久喜市 さいたま大宮区 さいたま見沼区

春日部市 上尾市 川島町

宮代町



□千葉県

千葉美浜区 野田市 鎌ケ谷市



□東京都

東京千代田区 東京杉並区



□山梨県

忍野村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。