ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤òÈÝÄê Ä¾·âµ¼Ô¤ËÊ°³´¡ÖÂ¾¤Î½»¿Í¤âÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤ëÃæ¤ÇÂçÀä¶«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/21¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢¥ª¥ó¥«¥¸ÊóÆ»¼Õºá
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¹âÈæÎÉ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öµ»ö¤Ë¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢µ»öÆâ¤ÎA¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
A»Ò¤µ¤ó¤È¤Ïµ»ö·ÇºÜ¸å¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢¸òºÝÃæ¤ÎÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¾¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ»ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØÍ§¿Í¡Ù¤ä¡Ø»Ò¶¡¡Ù¤ÎÈ¯¸À¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÊÌ¤Î½÷À¤Ë¡Ø¾è¤ê´¹¤¨¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊ¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ï»Å»ö¾å¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°µ»ö¤¬½Ð¤¿ºÝ¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÕ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ªÁê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¾·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¼Ô¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ò²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤âºÆ¤ÓÄ¾·â¤µ¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡ØÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¡ª¡Ù¤È¡¢Â¾¤Î½»¿Í¤âÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤ëÃæ¤ÇÂçÀä¶«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤È²È¤ò½Ð¤ëºÝ¤ËÄ¾·â¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¼¹Ù¹¤µ¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤Î¼èºàÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¸½ºß·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½ÍÃæ¤Î¹âÈæÎÉ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Çú¤ÈËÜ·ï¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤äÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿Â¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Î¿´¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î»×Î¸¤ÎÀõ¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤äÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼Õºá¤·¡¢¼èºà¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢¥ª¥ó¥«¥¸ÊóÆ»¼Õºá
¢¡¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¹âÈæÎÉ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öµ»ö¤Ë¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢µ»öÆâ¤ÎA¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÊÌ¤Î½÷À¤Ë¡Ø¾è¤ê´¹¤¨¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊ¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ï»Å»ö¾å¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°µ»ö¤¬½Ð¤¿ºÝ¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÕ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ªÁê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¾·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¼Ô¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ò²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤âºÆ¤ÓÄ¾·â¤µ¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡ØÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¡ª¡Ù¤È¡¢Â¾¤Î½»¿Í¤âÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤ëÃæ¤ÇÂçÀä¶«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤È²È¤ò½Ð¤ëºÝ¤ËÄ¾·â¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¼¹Ù¹¤µ¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤Î¼èºàÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¸½ºß·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½ÍÃæ¤Î¹âÈæÎÉ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Çú¤ÈËÜ·ï¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤äÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿Â¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Î¿´¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î»×Î¸¤ÎÀõ¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤äÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼Õºá¤·¡¢¼èºà¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û