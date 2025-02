久保建英のソシエダはユナイテッドと対戦！ 毎熊晟矢のAZはトッテナムとラウンド16で激突 【UEL】

21日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)2024-25のラウンド16組み合わせ抽選会が実施された。今シーズンから新フォーマットとなったELは、各チームが8試合を異なるチームと戦う1つのリーグ方式に。上位8チームがラウンド16にストレートインとなり、9位から24位の16チームがプレーオフでラウンド16を目指した。日本人選手では、久保建英のレアル・ソシエダ、毎熊晟矢のAZがプレーオフから勝ち上がっている。

◆ラウンド16

◆準々決勝

◆準決勝

◆決勝

久保のソシエダは、3位でリーグフェーズを通過したマンチェスター・ユナイテッドと対戦。毎熊のAZは4位で通過したトッテナムとの対戦が決まった。その他、アヤックスvsフランクフルトやローマvsアスレティック・ビルバオが実現した。ラウンド16の1stレグは3月6日、2ndレグは同13日に開催。準々決勝は4月10日、17日、準決勝は4月1日、8日、決勝は5月21日となっている。※左が1stレグホーム【1】ービクトリア・プルゼニ(16位) vs ラツィオ(1位)【2】ーボデ/グリムト(9位) vs オリンピアコス(7位)【3】ーアヤックス(12位) vs フランクフルト(5位)【4】ーAZ(19位) vs トッテナム(4位)【5】ーレアル・ソシエダ(13位) vs マンチェスター・ユナイテッド(3位)【6】ーFCSB(11位) vs リヨン(6位)【7】ーフェネルバフチェ(24位) vs レンジャーズ(8位)【8】ーローマ(15位) vs アスレティック・ビルバオ(2位)※左が1stレグホーム【9】ー【2】の勝者 vs 【1】の勝者【10】ー【4】の勝者 vs 【3】の勝者【11】ー【7】の勝者 vs 【8】の勝者【12】ー【6】の勝者 vs 【5】の勝者※左が1stレグホーム【13】ー【10】の勝者 vs 【9】の勝者【14】ー【11】の勝者 vs 【12】の勝者【13】の勝者 vs 【14】の勝者CL&ELを独占生中継!WOWOWの月額加入ならCL・ELの注目試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる!