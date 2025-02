欧州サッカー連盟(UEFA)は21日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメントの組み合わせ抽選会を行った。MF 久保建英 所属のソシエダ(スペイン)はマンチェスター・ユナイテッド(イングランド)との対戦が決定。DF毎熊晟矢所属のAZ(オランダ)はリーグフェーズに続いてトッテナム(イングランド)と戦う。決勝トーナメント1回戦は16チームが参加。今大会からはこれが最後の抽選会となっており、勝ち上がりに備えた準々決勝以降の組み合わせも決まっている。

組み合わせは以下のとおり【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】(※カッコ内は所属リーグ、リーグフェーズ順位)[1]AZ(オランダ、19位) vs トッテナム(イングランド、4位)[2]アヤックス(オランダ、12位) vs フランクフルト(ドイツ、5位)[3]ボデ・グリムト(ノルウェー、9位) vs オリンピアコス(ギリシャ、7位)[4]ビクトリア・プルゼニ(チェコ、16位) vs ラツィオ(イタリア、1位)[5]フェネルバフチェ(トルコ、24位) vs レンジャーズ(スコットランド、8位)[6]ローマ(イタリア、15位) vs アスレティック・ビルバオ(スペイン、2位)[7]ステアウア・ブカレスト(ルーマニア、11位) vs リヨン(フランス、6位)[8]ソシエダ(スペイン、13位) vs マンチェスター・ユナイテッド(イングランド、3位)【準々決勝】[a]([1]の勝者) vs ([2]の勝者)[b]([3]の勝者) vs ([4]の勝者)[c]([5]の勝者) vs ([6]の勝者)[d]([7]の勝者) vs ([8]の勝者)【準決勝】([a]の勝者) vs ([b]の勝者)([c]の勝者) vs ([d]の勝者)【決勝】