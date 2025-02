BRAHMANが2月26日、『梵唄』以来約7年ぶり通算7枚目となるオリジナルアルバム『viraha』をリリースする。バンド結成30周年イヤーにリリースされる同アルバムのタイトルは、“離れたことで初めて気がつく、いなくなった人の大切さ”という意味を持つヒンディー語だ。アルバム『viraha』は民族音階を用いたギターリフと和リズム、そこにオーバーダビングされたコード音のアームアップが躍動感を加えて、ドラスティックに幕を開ける。収録は全11曲。4時間全75曲が間断なく繰り広げられた横浜BUNTAIワンマン<六梵全書 Six full albums of all songs>(2024年11月)のラストにミュージックビデオがサプライズ初披露された新曲「順風満帆」をはじめ、コロナ渦に放たれた「Slow Dance」、モーターヘッド「Ace Of Spades」のカバー、2月7日に先行配信された「charon」に加えて新録音源7曲が、結成から30年を迎えるBRAHMANの今を鳴らす。

■7thオリジナルアルバム『viraha』

2025年2月26日(水)発売

予約リンク:https://brahman.lnk.to/viraha



【完全生産限定盤(CD+2DVD+GOODS)】

PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)

※TOY'S STORE限定販売作品

▼豪華BOX仕様

・ニューアルバムCD

・2DVD

Disc1:六梵全書 Six full albums of all songs Documentary

Disc2:30th Anniversary Best Live Selection

・プレミアムボックス

・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン:三吉ツカサ (Showcase)

・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ

〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜

・30周年記念メダル







▲完全生産限定盤 ▲完全生産限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

【初回生産限定盤(CD+2DVD)】

TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)

・ニューアルバムCD

・2DVD

Disc1:六梵全書 Six full albums of all songs Documentary

Disc2:30th Anniversary Best Live Selection

【初回仕様通常盤(CD)】

TFCC-81120 3.300円 (税込)

・ニューアルバムCD



▼CD収録曲

1. 順風満帆

2. 恒星天

3. 春を待つ人

4. charon

5. SURVIVOR'S GUILT

6. Slow Dance

7. Ace Of Spades

8. 知らぬ存ぜぬ

9. 最後の少年

10. 笛吹かぬとも踊る

11. WASTE







●店舗購入特典

各特典の対象店舗および詳細は下記にて

https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247



▼「charon」先行配信

2025年2月7日(金)配信開始

配信リンク:https://brahman.lnk.to/charon

■<BRAHMAN tour viraha>



3月18日 神奈川・川崎CLUB CITTA’

guest:ANGER FLARES

3月23日 新潟 LOTS

guest:サンキュー

3月25日 石川・金沢Eight Hall

guest:アダムとイヴ

3月29日 青森 QUARTER

guest:kallaqri

3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

guest:locofrank

4月05日 宮城・仙台RENSA

guest:GREAT INVADERS

4月11日 京都 磔磔

guest:KiM

4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio

guest:EGG BRAIN

4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

guest:HAWAIIAN6

4月17日 島根・出雲APPOLO

guest:A.S.S.

4月19日 香川・高松MONSTER

guest:The Dahlia

4月20日 愛媛・松山W studio RED

guest:LEARNER BOYS

4月22日 岐阜・CLUB ROOTS

guest:DUB 4 REASON

5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL

guest:九狼吽

5月24日 大阪 Namba Hatch

guest:bacho

5月25日 広島 CLUB QUATRO

guest:キュウソネコカミ

5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE

guest:SLANG

5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24

guest:THE KNOCKERS

5月31日 北海道・小樽GOLD STONE

guest:花男

6月05日 福岡 DRUM LOGOS

guest:惡AI意

6月07日 熊本 B.9 V1

guest:BUILD

6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL

guest:THE FOREVER YOUNG

6月12日 東京 Zepp Haneda

guest:HAT TRICKERS

6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2

guest:SHADOWS

6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN

guest:The BONEZ

6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠

guest:BEYOND HATE

7月04日 山梨・甲府CONVICTION

guest:LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS

7月12日 沖縄・桜坂セントラル

guest:かりゆし58

■<尽未来祭2025>



11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

関連リンク

◆BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト

◆BRAHMAN オフィシャルサイト

◆BRAHMAN オフィシャルX

◆BRAHMAN オフィシャルInstagram

◆BRAHMAN オフィシャルTikTok

◆BRAHMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<尽未来祭2025>特設サイト

◆<尽未来祭2025>オフィシャルX

◆<尽未来祭2025>オフィシャルInstagram

「ハードコアに対してはよりハードコアに、ポップに対してはよりポップに振り切った」というアルバム収録11曲は、痛快なまでに潔く、ソリッドで重厚なパンクチューン。言葉は深い。東日本大震災をはじめ被災地にて積極的な支援活動を継続してきたTOSHI-LOWが、前作からの7年間のうちに見続けてきた生と死と、その狭間を描く歌詞が心を震わせ、かき乱す。17,000字におよぶTOSHI-LOWロングインタビューでは、アルバム全曲を徹底的に解説していくと同時に、彼らの30年について語ってもらった。DTM初導入によるデモ音源作りや、知られざる作詞論などについても明かされたテキストをお届けしたい。◆ ◆ ◆──アルバムには『viraha』という深遠なタイトルがついていますが、この言葉の意味は“離れたことで気がつく、いなくなった人の大切さ”。こういうタイトルの作品を結成30周年にリリースするというのは、相当意味があるのだろうなと思いますが。TOSHI-LOW:本当はなんでもよかったんだよ。最初は『ラストアルバム』とか、そういう言葉を探してたんだよね。──えっ?TOSHI-LOW:いや本当に。アルバムを作り出した時に、“アルバムを作れるのも最後じゃないかな”と感じてたから。でも、いざ出来上がった時に、なんかそれとも違うなと思ってね。どちらかと言えば“ラスト前だな”と。ただ、ラスト前みたいな言葉に、あまりいい言葉がなくて。じゃあ俺が思ってる“最後なのに、そうじゃない”という愛おしい気持ちみたいなのってなんなんだろうと。それを的確に表す言葉はないんだけど、人と人で考えれば、それはたぶんいなくなってしまった人への気持ちとか、それこそ本当に『viraha』という言葉が表してる通りのことで。ああ、ここだったのかなと。いつも全曲のレコーディングが終わってからタイトルつけるんだけど、本当に作ってる最中…半分ぐらいできたときは、“最後の”みたいな言葉をつけようとずっと思ってた。──制作中に、どうしてこれが最後だと思ったんでしょう。TOSHI-LOW:歌詞も、そういうことばかり歌ってるし。自分もそういうものを求めてるんだろうなって。だからはじめは、終わりに向かってると思ってた。でも、終わりに向かうのではなくて、終わりというものを本当に見据えた上で、自分が受けるべき考え、というか。自分の終わりは自分で見られないじゃない? だとしたら、自分が“終わりか終わりじゃないか”なんて考えは、実はないんじゃないかなって。でも、終わりに向かうまでの感情の中に、自分が大事にしているものだったり、自分が訴えたいものがあるんじゃないかな、というのがあって。それって、自分が若い時から言ってる死生観とあまり変わらないんだよね。 だからそれに対する、今なりの答え。──生きていくということは死に向かっているということですから、人間は常に今おっしゃったような意味合いを背負っているわけで。TOSHI-LOW:そういう言い方もあるし、たとえば死というものがあるから生を照らすんだろうし、どっちもどっちなんだよ。その中で、それを忘れないように生きる。たとえばメメント・モリみたいな意味でもあって、本当は。だけど、それを今さらアルバムタイトルにつけてもなと思っちゃうし。こすられすぎた言葉だろって。──『viraha』のような言葉は日常的ではありませんが、いろんな書籍とか見て探すんでしょうね。TOSHI-LOW:ネットは便利だけど、めったに落ちてる言葉ではないんでね。結局、ネットの中で“この辺じゃねえかな?”っていうところの文献を買ったりしないと、出てこなかったりする。今回は、また全然違うところの辞書を買ったり。たとえば3万円もするゲール語の辞書とか。──ええっ? それはアイリッシュの原点に触れようとか?TOSHI-LOW:そうそう。そこにあるんじゃないかと思って、その辞書をペラペラやったんだけど、結局何ひとつ使わなかった。でもそういうのって、いつどこで役に立つかわからないじゃない? 読まずに自分の本棚に並べてたとしても、何かの拍子に引っ張り出してみたら、“わかる!”ってことがいくらでもあるから。今、何も感じないものに対して“無駄だ”と思ってしまうような感覚って、豊かじゃないというか、逆にもったいない。それに、インターネットの出現でいろいろなものの流れが早くなったけど、“今じゃない”と思ったものはどんどん流れていってしまうから、取り戻せないでしょ。でも、物体とか肉体のあるもの…フィジカルなものって、置いておけば後で何かあるんだよ。まぁ一方で、断捨離しなきゃなとも思うんだけどね。──昔読んだ本を今改めて読むと全然違う解釈が生まれたりもしますし。TOSHI-LOW:歳食うことも悪くないなと思うのは、そういうことで。明らかに作者より年下だった自分が、同い年になったり、はたまた抜いてしまうでしょ。俺は寺山修司が好きなんだけど、47歳で亡くなってるから今は抜いてしまってて。そうなると捉え方が全然違うようになる。“俺が今見えているこういう感覚で、当時これを言ってたんだ”って思うと、凄いなって。──そういうTOSHI-LOWさんの積み重ねが込められた作品でもあるんですね。TOSHI-LOW:みうらじゅんのマイブームが今、凄いところまで行ってて。若作りならぬ“老け作り”(笑)。先取りするってことなんだけど、できるだけおじいさんに見せるっていう(笑)。コブラみたいな杖をついてたりして、実年齢より10歳か20歳年寄りに見せることをやってらっしゃって、天才だなと思ったよね。…何が言いたいかというと、せっかく50歳まで生きたんだったら、培った数だけ、いろいろなことが分かったほうが面白いということ。“ステージに立ってお客さんがいる”っていう俺たちがやってる状況って、20歳の頃から何も変わらないんだよ。社会が変わっていかない。それじゃいけないっていう戒めもあるよ。大人にならなければいけないっていう部分もあるし、自分が音楽を志した初心を忘れてはいけないっていう部分もある。ただ、少年でいるために無理する必要はないと思っていて、おじさんになったならおじさんの視点があっていい。昔、いたじゃない? 何でも知ってて役に立つ長老。アフリカのことわざにある、 “一人の老人をなくすことは、一つの図書館がなくなることと同じ”っていう。そうあるべきだと思う。──なるほど。では、『viraha』収録曲について伺っていこうと思いますが、1曲目の「順風満帆」はBRAHMANが順風満帆で30周年を迎えられたということなのか、それとももっと違う意味があるのか。TOSHI-LOW:歌詞を見ればわかるでしょ。歌詞を見て「あなたは順風満帆ですね」って言ったら、いくらなんでも叩くよ(笑)。あんまり年上の人を叩かないっていう主義ではあるけど(笑)。──ははは。ですから、あえてこのタイトルにしたところにTOSHI-LOWさんの思いがあるのだろうなと。TOSHI-LOW:俺ら、別に特段に上手くいってないからね。ただラッキーなのはメンバーがいる、命がある、ということだけなんだよ。そう考えたら、起こる全てのことは、命さえあれば、っていう。失敗も成功も、幸福も不幸も、すべてがあざなっているわけで。そのどっち側でどう見るかによって、どうせ違うんだからさ。たとえば、後のち考えたら、“あの時大変だったね。でもあの時大変だったから、こういうことに気づいたんだね。変革できて今があるんだね”ということもあるじゃない? “30周年だ、やった! 俺達の実力と才能すごいでしょ?”みたいなことを言ってたら、ド馬鹿だと思う。年を取って謙虚な言い方になったりとか、そういう人たちってみんなわかってるんだよ。これは自分の実力以外の運が働いたっていうことや、逆風だと思って頑張ったら、追い風になってたっていう経験を経て、そういうものだってことを知ってる。結局、風はどっちから吹いても一緒じゃんっていうことを知ってるんだよ。あとは、自分たちのやる気の技術っていうかさ。その時に生き残っていくことだったり、どうにかやりくりして先に進むということだけが、サバイバルだと俺は思ってるから。そうすれば霧が晴れて、晴天に恵まれる日も来るし。でも晴天に恵まれすぎると今度は水不足になる。だったら、起こるすべてのことを想定しておけばいいじゃん。嫌なことが起こっても、“また来たか。わかったよ”って。──いろんなことが起きるけども、それを受け止めていくしかないということは、TOSHI-LOWさん、BRAHMAN、我々が体験してきたことでもあると思うんです。震災だったり、台風被害だったり、豪雨だったり。やっと復興に向かったかと思えば、また同じことが繰り返される。そういうことを目の当たりにされたからこそ、こういう歌が生まれるんだなと。TOSHI-LOW:ここ14年〜15年くらいだよね。だから、めっちゃ平和で80年代のバブルみたいな状況が続いていたとしたら、俺、バンドやってないかもね、わかんないけど。何かしらの逆境みたいなものに抗っていることに対して、生きてるなって自分は感じるんだよ。──そうした状況の変化に対して、自分はどの位置にいるのか、といった意味を考えさせるのが2曲目「恒星天」でしょうか。恒星のように不動の思いを持つといったことを考えさせられます。TOSHI-LOW:恒星天は、天動説/地動説についての言葉で。間違ってても、みんなが正しいと思っていれば、その時それは正しくなるよね。星が動いてて地球は動いてないっていう天動説が、まさにそれで。対して、自分の中で信じてるものは、社会や科学の真実じゃなくていいという部分もある。たとえば、誰ひとりに認められなくても、自分がこうだと思うものに突き進む人生も、俺はアリだと思ってて。“社会通念上、常識上、こうだ”というのはあるけど、そんなのはどんどん変わっていくし。俺が子供の頃はどこでだってタバコを吸ってたのに、今はその行為が非人道的な感じになってるでしょ。今やTVでおっぱいは見られないし。それに対して文句を言ってるわけじゃなくて、常識なんてそんなもんなんだよって。そんなものに合わせるより、自分がいいと思うものに合わせたほうがいい。それがバランスだと思うんだよね。そういう生き方をした上で、その人が幸せだったか不幸だったかなんて、他の人がどうこう言う必要ないんだよ。──自らの中に恒星を持つということですね。TOSHI-LOW:そうね。自らの天体図みたいなものを持っていても、俺はいいと思っているし、それを並べ替えてもいい。今わかる科学がすべてではないから。ただ、自然には従わなければいけないし、そういうものに従っていけばいいんじゃない?と思う。みんなが正解を知りたがってる時代だし、スマホに話しかければ一応の正解は出てくるかもしれないけど、その正解は10年後も正解とは限らないよね。──3曲目「春を待つ人」は、季節だけではなく、来ないけれど来てほしい人を待っている曲かと。TOSHI-LOW:辛くても春があると待てるみたいな、春ってそういうことの象徴だよね。明けの春って言葉もあるし。明ける春を見られなかった人がたくさんいたし、そういう経験をしたから。自分がせっかくこの激動する時代に生まれたのなら、思ったことにしっかりと気づいておきたかったという曲ではあるよね。──春を迎えられなかった人に対する思いというのは、しっかりと歌詞から伝わります。TOSHI-LOW:病院の窓から何かを眺めてた人たち…出たかっただろうな、見たかっただろうなと思うし、それが叶わなかった人たち…といっても“人たち”ではなくて、たった一人に書いてるんだけどね。──TOSHI-LOWさん、誰かに向けて曲を書くこともあるんですね。TOSHI-LOW:焦点は当てるかな、一人に。なぜかというと、たった一人に焦点を当てると、そこから派生していくんだよ。自分の視点、その人の視点、その人が思ってる違う人の視点、そこで詞を固めていくというかね。頭の中は物語みたいな形で、その人のセリフもあったり、俺のセリフもあったり、状況説明もある…みたいに考えてもらうと、書いた歌詞って、1行1行とか1番2番とかで同じ言葉を使ってても違うものになっていく、という含みが出てくる。結果、何層にもなるから、“これって、私のことなのかもしれない”と思う人もいる。詞はそういうものであってほしいんだよね。だから、「この詞は誰のことを書いたものなんですか?」って質問されたとしても、そもそもそういうことではないんだよ。限定したものじゃないものにするために、限定したものを書く。それってつまり、たった一人を書いてる。みんなにわかるものなんて、みんなにはわかんないから。──情景と感情が重なることで、さらに感情を喚起する素晴らしい歌詞ですが、これは詞のイメージがあって曲が生まれたんですか? それとも曲があって詞ができていったんでしょうか。TOSHI-LOW:「春を待つ人」に関しては、toeがコロナ禍にライヴハウス支援プロジェクト(MUSIC UNITES AGAINST COVID-19)をやったんだよ。いろんなアーティストが1曲ずつデモを提供して配信リリースするというもので。「BRAHMANにもお願いしたい」と言われてね。俺たち、いつもデモは作らないんだけど、その時は、そのプロジェクト用にデモをレコーディングしたんだよ。サビとその歌詞だけずっと頭にあったというか、自分のスマホに入ってるフレーズみたいなのがあって、それをその時に取り出して作った曲。2020年くらいの話かな。──それを今回、完成形に持っていったわけですね。TOSHI-LOW:ヴァージョンはその時からだいぶ変わってるけどね。“100年”という言葉をキーワードにした曲を作りたいと思っていたんだよ。そうしたら奇しくもコロナは、“100年に一回の疫病”だっていうことで。“俺たち100年生きてるんだな。そうか、悲しいことばかりじゃないんだな”って。──BRAHMANは普段、デモとか作らないんですね。TOSHI-LOW:作らなかった。でも今回は作ったんだよ、俺がパソコン覚えて。今までは、なんとなくコードを口で言ったり、リズムを伝えたりして、みんなでゴチャゴチャやって。だからこその面白さもあるんだよ、自分が思ってる方向に行かないから。完璧主義の人からすればゾッとする話なんだろうけど、俺は自分をそんなに信じてないんでね。違うゴールに行ってもいいかと思っちゃってるから。──でも、そのやり方で30年近くやってきたわけですよね。TOSHI-LOW:それがデモを作るとなると、頭にあるものを一回整理して人に伝えられるから、そういうやり方をしたかったんだよね。これまでみたいに集まって、「そうじゃない、そうじゃない」ってやってると、みんなも疲れちゃうから。頭の中にあるものを一回出した上で、それで「ダサいからやめよう」と言われたら、それはそれでいいし。だから、そういう技術を身につけたくて、コロナ禍にパソコンを習いに行くっていうところから始まって。デモを持っていくと、「ああ、こんな感じね」ってみんなの理解が早いし、そこにプラスαいろんなことしてくれるから。すごいよね、30年目にして初めてデモを作ったって(笑)。──BRAHMANには、4人がガチでぶつかりながら、楽曲を作っているようなストイックなイメージがありますから、デモを作ってなかったと聞いても腑に落ちますけど。TOSHI-LOW:ストイックなのかな? めちゃくちゃなイメージなんじゃないかな、一貫性がないというか。でもバンドだから、俺はそれでいいと思ってて。それに今、それぞれのパートとしてのみんなのエゴもなくなってきたから。若い頃だとどうしても、自分が前に出たかったり、“自分がこうしたい”と思うものにとらわれるんだけど、俺も含めてみんなに、そういうものがもうなくなったんだよね。バンドの曲のために、曲が良くなるんだったら、自分が弾かなくてもいいとか、俺も自分が歌わなくてもいいと思ってるから。その曲に対して、俺じゃなくていいんだったらね。そういう意識が今、みんな強い気がする。だから、みんなで作ったとしても、“俺が変えてやる”みたいなあざとさがない。若い頃は、そういうののせめぎ合いでゴチャゴチャしちゃうんだよ。もちろんそれがミラクルを生むこともあるし、“なんでこんな曲できちゃったんだろう”って考えられないような曲を生むこともあって、それも好きだけどね。──今回は全曲デモ音源を作ったんですか?TOSHI-LOW:半分ぐらいはみんなで作って、半分ぐらいは俺がデモを渡した。今後も全部デモを作るかといったらそうじゃないと思う。ただ、自分でできるというのは、自分の安心感になったんだよね。頭の中にあるものを聴かせられるのはラクだし。一方で、それを聴かせることで、そこにみんながとらわれちゃうのは嫌なんだよね。「デモはあくまで下地の点線みたいなものだから」って話はするけど、みんなミュージシャンで耳がいいから、聴いたものをなぞろうとしちゃう。「ハードコアだけど、柔らかい……って何?」みたいな言葉だけを手がかりにみんなで作っていくと、すごく面白いものができるんだよ。時間かかるけど。そういう方法はもちろんとっておきたい。──2024年11月4日、横浜BUNTAIでの<六梵全書 Six full albums of all songs>は、過去6枚のアルバム全曲をライブ披露したものですが、それらのアルバム収録曲はデモを作るという制作過程はなかったわけで。前作までとは違う方向性というものも今回はあったのかなと?TOSHI-LOW:いや、それはないよ。デモがあるとないとで、曲に大きな違いがあるかと言ったら、結局出てくるところは一緒だからね。その大元を言葉で伝えるのか、音で伝えるかという部分の問題だから。音で伝えても他のメンバーはもっと面白いものが出せると思ってるし。自分の頭の中にあるものを最初からもっとクリアに出してみたいっていう俺の欲求だと思うよ。結果、そこに劇的な変化があったかどうかはわからない…これ、他のメンバーに聞いてみてよ(笑)。──ははは。今回の『viraha』は、BRAHMANというバンドの本質をもう一回確かめているみたいな印象があったんです。音の作りとか音の厚みみたいなところに。BRAHMANがBRAHMAN自身に「BRAHMANとはなんぞや」って問いかけてるみたいな。TOSHI-LOW:俺ら自身は一つ前の『梵唄』で、それは終わっている気がしていて。もちろん問いかけ自体はずっと続いていくものだよね。バンドとは? 音楽とは? 生きるとは? 自分とは?…俺、生きることとは問いかけだと思っているから。答えを探すんではなくて、いかに問いかけが深くなっていくかだと思っている。だけど、今は少し質が変わってきて。問いかけることによって自分自身を客観視して、そこと社会を結びつけるっていうことは、もう前作で終わってるんだよ。だから、もうそこから抜けて、好きなことだけやりたいっていう。社会性を無視しているというか、“こうやったら俺たちだよね/俺たちじゃないよね”っていうことじゃなくて、“こんな面白いことがあるから、こういうふうにしようぜ”っていうのが、このアルバム。だからハードコアに対してはよりハードコアだし、ポップに対してはよりポップだしっていう方向に振り切ってる。自分たちとは?というよりも、自分たち自身を持った遊び、みたいな部分が大きいよね。──自然に自分たちの色が出てくるみたいな?TOSHI-LOW:30年頑張ったんで、いいんじゃないかな、そんなに考えなくても(笑)。さっきの若作りの話じゃないけど、自分たちから出てくるものだけで勝負しようよっていう。30年やれたんだとしたら、次はそういうものでいいと思うし、自分たちのやりたいように最後は終わっていきたい。──再び全曲解説に戻りますが、4曲目の「charon」も、いなくなった人への思いのような曲です。“charon(カロン)”とはギリシャ神話に登場する人物で、“死者の魂を舟に乗せて黄泉の世界に運んだ”と。TOSHI-LOW:宗教的なものに興味があるということではなくて、黄泉の国みたいな話は日本以外の世界にもあるんだよ。アジアだろうがヨーロッパだろうが北欧だろうが、現世とあの世を隔てるものは全部同じで、川なんだよ。日本もそうだよね、三途の川を渡る。これ、どういうことなのかなと思って、昔のゾロアスターとかも調べたんだけど、やっぱり川以外のものって見当たらない。で、死者の魂を舟に乗せて黄泉の世界に運ぶギリシャ神話の登場人物として“charon”がいて。昔は土葬だったと思うんだけど、枕の下に銀塊を入れたらしくて、つまり船賃だよね。そうすると船の先のほうに乗せてもらえるんだけど、先のほうに乗ってる人って天国に行ける人なんだよ。そういう話は日本にも六文銭があるけど、死者に対するそういう気持ちみたいなものにグッとくるんだよね。俺たちより先に行った人たちを舟に乗せてもらえるなら、先のほうに乗せてくださいって思うからさ。で、神様とか地獄とか、そういう話は本当にいっぱいあるんだけど、charonだけは人間ぽいんだよ、妖怪とかじゃなくて。金をもらうし、仕事っぽいし(笑)。──余談ですけど、「charon」を私は“シャロン”と読み間違えて、チバユウスケがROSSOで歌ってた曲を思い出してしまったんですよ。歌詞に“世界の終わり”という一節が出てきたり。TOSHI-LOW:読み間違えるだろうな、というのも織り込み済み(笑)。──さらに余談ですが、<オハラ★ブレイク'24 愛でぬりつぶせ>はチバユウスケさんへのリスペクトを込めて開催されたフェスですが、チバさん楽曲のカバーではTOSHI-LOWさんも活躍されて。TOSHI-LOW:なんで俺が、そんなイタコみたいなことしないといけないのかなって(笑)。でも、できる人がいないんだろうなとは思う。俺らの上の世代の人は、自分のスタイルみたいなものを崩さないじゃない? 下の世代になると“コピーしたことない”とか“恐れ多い”とかになっちゃうし。だから、チバのセッションになると俺が充てがわれることが多くなるのは、俺がチバの歌を上手に歌えるとか、そういうわけじゃなくて、単純に世代的な問題なんだろうなって。だとしても、そこに自分の役目があるんだとしたら、受けてやるべきじゃないかなって、最近はそう思うようになってきた。以前だったら、“いやいや俺、やらないでしょ”って思ってたけど、その人の凄さってやっぱり歌ってみることでわかる。“単純なようでこんなに難しい歌なんだ?”とか、“なんだこの歌詞?とか思ってたけど、歌ってみるとグッときちゃう”とか。チバの歌詞は特にそう。なんであんなに動物が歌詞に出てくるんだろう?とか思ってたんだけど(笑)。──ははは。「アニマルチャンネルが好き」って言ってました。TOSHI-LOW:そこでチバユウスケが何を表していたかはわからないけど、シニカルとはちょっと違った視点みたいなものがあって。社会性のない人間が動物の生態を見て、社会を学んでいたんだと思うんだよね。こうやると食われちゃうんだとか、こうやると勝てるんだなとか(笑)。それを対人間にするとリアリティが出ちゃうでしょ。そうすると戦争とか、そういう方向になっちゃう。そういうことには反対していたと思うから、動物はシンプルでいいなとか、自分の本能とか野性に照らしてたんじゃないかなっていう。俺の見解だけど。──深読みですね。TOSHI-LOW:うん、深読みなんだと思う(笑)。──いい話をありがとうございます。TOSHI-LOW:いや、訊かれたから(笑)。俺だってやりたくてやってるわけじゃないんだよってことは書いておいてよ。“こいつ、しゃしゃり出てきやがって”みたいなこと言うやつは必ずいるから。──そして「charon」は、良き来世へ行けるようにという願いなのかなと?TOSHI-LOW:俺たちは今世でしか見られないわけだから。もちろん会えると思うけどね、同じ地獄に行けば。ただ、彼らが残したものを改めてどう捉えるかっていう歌だよね。さっき言ったように、そこに答えがあるということより、自分がそれをどう捉えるか。たとえば、“あの人だったら、こういうこと言いそうだな”とか、その心象でいいというかね。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──5曲目「SURVIVOR’S GUILT」は曲の変化の仕方が面白く、アルバムの中央に位置していることもあって、要の曲かなと思いました。TOSHI-LOW:要かどうかわからないけど。そもそも俺たち、要感がないよね(笑)。別に大ヒット曲があるわけじゃないし。そういえばこの間、「アルバム作りに際しては2〜3曲が“良く聴かれる曲”として、その後に残っていけばいい。そのためにアルバムが存在している」っていう考え方があるってことを聞いたんだよ。“そういう考え方もあるんだ。なるほど、確かにな”って思ったんだけど、俺にはそういう考えがまったくない(笑)。だから、要か要じゃないかがわからないんだよね。──全曲がフラットなんですね。TOSHI-LOW:この曲こそ、自分がデモを作らないとやりづらかった。頭の中にあるゴッチャゴチャなものを…言われているように曲が変化したり。それを言葉では説明しづらかったから、デモを作って良かったなという曲かな。つまり、俺の頭の中ってこうなってるんだよ。これを言葉だけで説明するのは無理だし、俺パソコンが上手じゃないから、デモもリズムがズレてたりしていて。“でも、だいたいわかればいいか”と思って、そのままメンバーに渡したら、ズレてるところまでそのままコピーしてきて。「これ、すげー難しいんだけど」「いや、ズレてるだけだから」って。そういう曲(笑)。でも、歌詞はすごく辛辣というか、このアルバムの中でも一番ヘヴィなんだよ。──タイトルは、“生存者の罪悪感”という意味ですか。 戦争や虐殺、大災害などに遭いながらも生き残った人々が、犠牲者に対してもつ罪悪感。考えさせられる曲です。TOSHI-LOW:単純に罪だったらいいんだけどね。たとえば「なんであの人が波にさらわれて、私だけ助かったんだ」とか「どうしてあの人が死んで、私が生き残ってるんだ」とか。そういう、ほかの人にかえることができない被災者の意識というか感情というか。それもやっぱり答えがあるものじゃないんだよね。そのわからなさを噛み締めて生きていく…曲調でそれを表しているんだけど、怒号みたいな時が続けば、こんどはスコーンと晴れるみたいな時もあって。ただ、晴れたメロディなんだけど、思ってることは一緒で捉え方だけが変わっていく。つまり天気だけが変わっていくみたいなものだから、自分の悲しい思いは変わらない。ある意味、永遠に続く地獄なんだけど、地獄の中にも天気はあって。豪雨もあれば晴れもある。そういう思いをどうにか歌詞にしたかった。──それはTOSHI-LOWさん自身も感じることですか?TOSHI-LOW:もちろん、なんでだろうって思うよ。ただ、理由が全くわからないから…。それを罪と感じる時もあるし、俺なんかはそこから抜けちゃって、どっちでもいいやと思ってる。──誰かや何かに対してこういう思いを抱いたら、一生消えないんだろうなとも思います。TOSHI-LOW:薄れていくだけだよね。慣れていくというか。冬になったら身体の節々が痛むみたいなものであって。その感覚は薄れていってもすべて忘れることはないだろうし。ただ、こういう感覚って、ある人とない人がいて。ある人は一生地獄が続くんだよ。でもね、その人にしか見えない光景もある。それは、一緒にいたということや過ごした年月の思い出を、より深くいつまでも大切に思えることだったり。人生って、一生一緒にいたいと思っても、いられないよね。そういう思いの深い人たちに見える光景って、こういうことなんじゃないかなっていうところで、晴れる部分がある。──記憶は薄まっていかないと、生きていくのがしんどくなってしまうから、人間にはそういう防衛本能があると聞きますし。TOSHI-LOW:うん、あるんだと思う。ただ、亡くしたばかりの人に、そんなことを言ってもわからないと思うし。たとえば、今、東日本大震災でご家族を亡くした友人にこの話をするとわかってくれると思うけど、能登に行ってこの話をしてもまだわかってくれないかもしれない。掛ける言葉がない時ってあるんだよ。そういう時にどうするかというと、隣にいるだけでいい。ずっと話を聞いて、もらい泣きする。わかると言ったらおこがましいけど、その痛みの欠片ぐらいは感じれるから。瓦礫を片付けることぐらいしかできないけど、たぶん歌にして自分もそれを乗り越えてきたんだと思うし。──「SURVIVOR’S GUILT」はやっぱりこのアルバムの真ん中に位置する意味のある曲だと思いました。TOSHI-LOW:そうなのかな。だったら良かった。──『viraha』は、そうしたBRAHMANの痛みが込められた作品だと思います。6曲目「Slow Dance」は3年前のコロナ禍に発表された曲で。TOSHI-LOW:この曲は、自分たち自身が面白い曲だと思ってる。ノリが民族音楽的だとはいえ、その中でも和モノを感じるダンサブルな曲って新しくて。自分たちがそういうリズムを欲してる時期だったんだと思っているから、必然的であり必要な曲だった。──この曲を作った当時と状況は変わってきていますが、曲に対する思いに変化はありますか?TOSHI-LOW:なんにも変わってないよ。その時に起きたことの本質を歌っていれば、ガワが変わっても時間が経っても通じることだと思っているから。100年に一回の疫病の時に、いろんな情報が交錯して。“あれやっちゃダメ、これやっちゃダメ”みたいな世界の中で、どうやって生き抜くかっていうことは今も思っているし。今はその禁止がなくなっただけで、いくらでも同じようなことは起こり得ると思ってるから。「踊るな」と言われたら踊らないのか、それとも、じゃあこうやって踊ろうと思うのか。俺たちは、一生どこまでもパンクスなんでね。──パンクスらしさが現れるのが、モーターヘッドの「Ace Of Spades」のカバー。BRAHMANならではのスラッシュ感が刺さります。こうした王道ロックのカバーをやるのは珍しいですよね。TOSHI-LOW:カバーは「満月の夕」とか「Jesus Was a Cross Maker」とかあるし、毎回アルバムに1曲は入れてるけど。「Ace Of Spades」は、去年の<フジロック>で池畑潤二(池畑潤二率いるフジロック限定バンド“Route17 ROCK'N'ROLL ORCHESTRA”)に歌わされて。モーターヘッドは全然嫌いじゃないし、むしろ好きなんだけど、どハマりしたことがなかったんだよ。<フジロック>とかで見て“カッケー!”と思ったけど、歌詞を自分で訳すまで好きか、というとそうでもなくて。でも歌うから、ちゃんと覚えるように訳しながら英詞を見てたら、“なんてカッコいいんだろう。こういう生き方したいな”って改めて惚れてしまって。レミー、カッコいいなって、本当にそれだけ。──そういう選曲理由だったんですね。TOSHI-LOW:みんなが知ってる名曲みたいのはあんまりカバーしないタイプだけど、それももはやいいかなと。だってこの曲はイカレてるんだもん、人生が。こんなにイカれた曲を普通にカバーしても、全然イカれない。じゃあ、イカれた曲をもっとイカれさせるにはどうしたらいいか。ただリズムを変えたり速くしても、全然イカれた感じって出ないんだよ。──和リズムを取り入れた後半は、そういう意図から?TOSHI-LOW:そう。だから、そういうアレンジにしたんだよ。聴いた人が、後半のアレンジをどう捉えてくれるか。もしかしたらモーターヘッドのファンから怒られるかもしれない。でも、そこが俺たちのポイントでもあって、やってる分には気持ちいい。イカれてるのに、もっとイカれエキスを出してるんで。──8曲目の「知らぬ存ぜぬ」は一転、BRAHMANらしい緊張感のあるギターリフで始まり、“見て見ぬふりをしない”というような言葉を選び抜いた歌詞が伝わります。TOSHI-LOW:曲に対する歌詞の重みがないと、成り立たない曲だから。──孔子の言葉を引用していますね。TOSHI-LOW:老子だね。会社経営者とかに論語を読んでる人って多いよね。それって、人間の社会心理学的に言いえて妙なことを全部言ってるからで。何千年も前から人間は変わってないんだよ。改めて凄いなと思うよ。たとえば、中国の古典とかを読むと、3千年ぐらい前から“役人はバカ”と書いてある。“民のためには働かない。偉い人と国民とで、見てる方向が違う”って。その通りだと思う。それこそ何千年も人間は変わってない。──「最後の少年」は、自分の中の少年性と大人になっていくことへの葛藤でしょうか?TOSHI-LOW:自分の中の少年性じゃないけどね。自分の中の少年性は、もはやあまり見えないけど、少年性がわかるってことが、自分の中に少年性があるってことなんだよ。──少年という言葉を使ったのは?TOSHI-LOW:“少年”とかそういう言葉を今まで使ったことがなかったから、最初はすごく恥ずかしくて、どうしようかな?と思ったんだけど、あえていいんじゃないかなって。自分の中の殻を一つ破ってるというか。皆さんが使ってる言葉を俺は意外に使ってなかったりするから、あえて使ってみようと。だからこういうのこそ、ダサいとかダサくないとか、どっちでもよくて。ダサいタイトルだなって思われてもいいというか。時代が違えば自分でも“こんなタイトルつけねえよ”となったと思うし。──G-FREAK FACTORYの茂木洋晃さんが「最後の少年」のコーラスに参加してるんですね。TOSHI-LOW:デモを作ってる時に、コーラスは俺じゃない人がいいなと思って。浮かんだのが茂木だった。そういう時の直感はたいてい当たるから、直ぐに連絡して、「3日後に来て」みたいな。“少年”って歌ってるところは、茂木の声なんだよ。◆インタビュー【4】へ◆インタビュー【2】へ戻る──10曲目「笛吹かぬとも踊る」は、「知らぬ存ぜぬ」と通じる示唆的な歌詞です。知らん振りをせず、誰かに指示されるのでなく、自ら動けということでしょうか?TOSHI-LOW:みんな、待ちすぎだよね。何かにとらわれているんだろうね。──“かすれた嘆き声 君呼ぶよ 聞こえる”という一節に、聞こえるけど動けない時もあるけど、それでも動こうという意志を感じます。TOSHI-LOW:声が聞こえても動かなかったら、何もしたくないという自分に気づけばいいんだよ。啓発的っていうよりも、どれだけ己を知るかっていうことで。“俺ってクールなんだな”と思うか“冷てえ人間だな”と思うか。頭と身体は別個じゃないと思ってるから。そうしてるってことは、そういう人間だってことだよね。たとえば、「ボランティアやりたいんです」みたいのがすごいくるんだけど、“やってないってことは何なの? いくらだってやれるじゃん”って。“「連れてってください」じゃないよね、俺たちとじゃなくてもやれるし。だから、そもそもそういう人間じゃないんだよ”って。“後ろめたいから、俺と話してる時にそういうこと言うんでしょ”って。そんなの必要ないし、ボランティアをやってるかやってないかで俺は別に人間を判断しないし。だって、いろいろな人がいるんだから。逆に言えば、ボランティアがいいと思ってないんだよ。ボランティアがいいと思って喋ってくるやつも嫌いだしね。自分で判断するべき部分を人に頼ってることに腹が立つっていうだけの話で。ぴんときたら動きゃいいし、心の動きに上手く反応するっていうのが自分の身体だし、生き方だと思うから。そのバランスが取れないから、頭でっかちの病気になっていくってのが多いんじゃない? もっと身体を動かせば解決することがいっぱいあるんじゃないかな。──肝に銘じておきます。TOSHI-LOW:いや、銘じないでいいよ(笑)。あなたに向かって言ってるわけではないから。──最後の「WASTE」は細美武士さんとの共作ですが、どのようにできた曲でしょうか。TOSHI-LOW:これは曲の旋律が決まった時に、英詞にしたいなと思って。いつもみたいな感じでコーラス参加してもらうのもいいんだけど、どうせコーラスしてもらうんだったら、作るところから一緒にやったらいいんじゃないかなと。それで細美に相談して、「こういう意味の英語の歌詞を書きたい」ってテーマをできるだけたくさん伝えて、それを英詞にしてもらったんだよ。そうすると、たぶん本人もコーラスしやすい歌詞にしてくるだろうからっていうのもあって共作したという感じ。──歌も二人で歌ったわけですね。TOSHI-LOW:この曲は下のパートも地味に入ってて、ずっと二人で歌ってるんだよ。「最後の少年」もそうだけど、メロディがある時に上手くやるにはどうするかが自分たちの課題だったんだけど、もはや自分が歌って欲しいと思う人に歌ってもらえばいいじゃんって思ってるから。ただ、歌える人はいくらでもいるけど、作品となると、自分と同じレベルで血が通ってる人じゃないと嫌で。この二人のヴォーカルに関しては、俺が好きというのもあるし、通じるものがあるし、世の中の“仲良しだよね”というレベル以上の話ができる人たちだから、とても良かった。──「曲が良くなるんだったら、自分が歌わなくてもいい」という発言が最初のほうにありましたが、まさにそれですね。TOSHI-LOW:全曲、細美武士が歌えば良かったなって(笑)、それでもいいくらい。逆に言えば、どこまでいっても自分だからっていう繋がりが、すごくあるからだと思う。──そうした関係性も加えた30周年にふさわしい作品だと思います。TOSHI-LOW:あまり節目みたいなことは考えてないけどね、アルバムに関しては。ただ、なんでもそうだけど、自分たちの節目の中で新しい道具を持っていけるのは、自分たちとしても楽しみなことだから。30年…この先、その倍はできないよね。あと10年…それも約束できない。でもその中で、新鮮な気持ちで新たなものを作れるかは自分たち次第だと思う。デモを作ることで一つ新鮮になるならそれでいいと思うし。まだ残されてること、やってないことがいっぱいある。普通のバンドだったらやってることでも、自分たちはやってないことがいっぱいあるから(笑)。──30年を振り返ると、海外での活動やOAUも含め、BRAHMANにしかできないことがたくさんあったと思います。TOSHI-LOW:自分たちにしかできないことをやったのか、そこしかなかったのか…その言い方は違うか。成功論がちゃんとしてるバンドなら、そこに理論があるんだよ。たとえば、こういう時代だから、こういう音楽だとかこういうキャラだとか。俺たちにそれは当てはまらない。だから、俺らのフォロワーみたいなバンドもいないし、そもそも同じようなバンドもいない。そこに何も見当たらないけど、30年やれた。さっき言ったように、人が「こうやったらこうなるよ」って言うことと、全然違うことをやってきただけ。それこそ嗅覚とか本能でね。フローチャートみたいのがあったとして、「これでいつ終わってもいいんじゃない?」っていうのがずっと続いてる。だから緊張感はずっとあったし。──なるほど。TOSHI-LOW:「30周年を迎えられた秘訣はなんですか?」みたいな質問があるとするなら、逆に教えてもらいたいくらい。本当に何もない。良く言えば唯一無二って言ってくれてるけど、悪く言えば隙間産業みたいなもんじゃないかな。敵がいなかっただけ。餌が豊富にあるところに生きてるやつは逆に自分も食われるけど、深海魚は餌も少ない場所にいて、ずっと生きてる。俺らはどちらかと言うと、深海気味の中間くらいにいる生物みたいな(笑)。──30年でアルバム7作目。決して多くはないですが、BRAHMANにとってアルバムを作るタイミングというのは、どういう時なんでしょう?TOSHI-LOW:そんな数だと「もうレコード会社にいられなくなるよ」ってスタッフに言われた時。「もう庇えないよ」と言われたこともあるから(笑)。さすがに7年は無理じゃないかなって、社会常識のない俺でも思うもん(笑)。──ははは。TOSHI-LOW:でも俺たちは、バンドが止まったことは一回もないんだよ。自分たちとして誇れることがあるとしたら、同じメンバーで全く違うバンドをやれた人たちってほとんどいないと思うから、OAUの存在もデカい。奇しくも30年で、音楽がちょっとできるようになった。みんな音楽の面白さがわかってきた。やってることは、バンドだったんだよ。バンドっていうジャンル、音楽じゃなくてね。メンバーもみんな50歳とかになって、今、音楽が面白いと思えるようになったことが、すごいご褒美だなと思う。残された自分たちのバンド人生の余生があるとすれば、音楽を楽しみ尽くす。それが新しい作品になっていくのか、ライヴをどういう風にやっていくということなのか。BRAHMANもあるしOAUもあるし、とってもふくよかで幸せだと思ってる。──音楽の楽しさを発見したというのは、以前のOAU取材の時にもおっしゃっていました。それがBRAHMANに共鳴しているというか、いい影響をもたらしているんでしょうね。TOSHI-LOW:OAUがなかったら、楽器を家で弾くっていうことがなかっただろうな。今は楽器を弾いてて楽しいし、自然と毎日何かを弾いてたりするし。結局、無理なことはやってないんだよね。好きなものが嫌いにならなくて良かったなと思う。──音楽がずっと好きだったと。TOSHI-LOW:そこが曖昧だったんだよね。バンドっていうものが好きだったから。だけど、音楽に憧れてたんだろうなっていうのが今でもあって。だって、バンド以外の音楽も好きなんだから。そういえばこの間、スナックで歌ったら、そこのママから「歌、上手い!」って褒められて、すごく嬉しかった。浅草三社祭でヤクザとかがバンバン来るスナックだったんだけど、“すごいところで歌ってるな”って思いながら、“一芸があるって身を助けるもんだな”って。もうひとつ嬉しかったのが、指のない客人が「さっきのはなんていう曲?」って聞いてきて、「今夜」(BRAHMAN)と「帰り道」(OAU)をメモって帰っていったの、「いい曲だね」って。やったー!と思ったよ(笑)。取材・文◎今井智子撮影◎TOYO◆インタビュー【3】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る