»£±Æ¸½¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Ã¡ÖºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á ¡×·îÍËÌë11»þ06Ê¬¡Ú¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Û
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥¢¥Ê¤Î¥ê¥ì¡¼Æüµ¡×¡Ö¥Æ¥ìÅì¡ØÃæ¤Î¿Í¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸Ä¿ÍÏ¢ºÜ¡×¤Ê¤É¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡ª ¡Ö¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡ÊÌµÎÁ¡¦ÅÐÏ¿À©¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡×Ã´Åö¤ÎÁÒÃÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥é¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖºâÈ¶Éü½²¡×ºÇ¿·²ó
¡ÖºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡×Ã´Åö¤ÎÁÒÃÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤¹»£±ÆÃæ¤ÎÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¸½¾ì¤¬ÁûÁ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢À©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Q.¾®Æ»¶ñ¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÅÏî´·½Í´¤µ¤ó±é¤¸¤ëÍ³µ®Ìé¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤ä½ñÎà¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï»£±Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¡ÖÍ³µ®Ìé¤Î²È¡×¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÁ´ÏÃÊ¬»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ËÀª²È¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤Î±ÇÁü¤ÏÁ´¤ÆÊÔ½¸¼¼¤Ç±ÇÁü¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÔ½¸¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÏî´¤µ¤ó¤ä¡¢»£±Æ¡ÁÊÔ½¸¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Î»òÊª¤Ç¡¢Ìµ»ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
Q.¥»¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Î¾ì½ê¤Ë¡û¡û¤¬¡ª¤Ê¤É¥»¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
°ËÀª²È¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥í¥±ÃÏ2²Õ½ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¶É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¹ëÅ¡¤È¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¼ñ¿¼¤¤·úÊª¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Î²È¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï»³Íü¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÅß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢Æü»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â·Ê¿§¤ÏåºÎï¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»Î»³¤â¤è¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤È¾¯¤·³«ÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î»³Íü¥í¥±¡£º£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¹ÅÀ²¼¤Ç¿È¤â¿´¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
Q.¤³¤³¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤¹»£±ÆÃæ¤ÎÌÌÇò¤¤½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤è¤¯¸ø¼°SNS¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ºû¸¶ÈÞÛÙ¤µ¤ó±é¤¸¤ë ¼ùÆà¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¯¡¢½ª»Ï¸½¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Í³µ®Ìé±é¤¸¤ëÅÏî´·½Í´¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢Îè±ûÌò¤ÎÀ¾³À¾¢¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶×»ÒÌò¤Î¾®ÀîÍûÆà¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ë¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºßSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ùÆà¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¡ÊÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://x.com/tx_premiere23/status/1890632328432783849
https://x.com/tx_premiere23/status/1888443984122609770
¤Þ¤¿ÅÏî´¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥Ð¥¹¥±¤¬¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£ÆâÍÆ¤Ï¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÏÂµ¤é½¡¹¤È»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
Q.¸½¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÅÂç¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¸½¾ì¤Ç¤È¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤Î¥Ï¥Ã¥»¡¼¤³¤ÈÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯ÃúÇ«¤ÊÈà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ä¤¯¡ÖºâÈ¶Éü½²¤ÏTVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Á¡×¤È¤¤¤¦¹ðÃÎÆ°²è¤Î±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ðÃÎÆ°²è¡ÊÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://x.com/tx_premiere23/status/1889944740474528129
https://x.com/tx_premiere23/status/1887762446884143297
Á´Éô¤Ç4¥Ñ¥¿¡¼¥ó»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â±é½Ð¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ðÃÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¤ò¹Í¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»öÁ°¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ËÅÏ¤·¡¢¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¥Á¡¼¥à¤âµ¤¤òÍø¤«¤»¤ÆÁÇÅ¨¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Ìµ»ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«OK¤¬½Ð¤º¡Ä¡Ä¡£²¿ÅÙ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Ã¥»¡¼¤ÏÂ¾¤Ë¤â¸½¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¯¤³¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ë¡Ö#¥Ï¥» ¡×¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
Q.¥é¥ó¥Á¡¢¥í¥±ÊÛ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¿©¤ÙÊªÎ¢ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ËÜºî¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤óº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬¾ï¤Ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤¬Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤ËÇã¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÀçÂæÌ¾Êª¡ÖÇë¤Î·î¡×¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂíËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¿è¤Ê¥¹¥Ñ¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂç¹¥É¾¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÀ¾³À¤µ¤ó¤ÎÂæÏÑ¤Î¤ªÅÚ»º¡Êº¹¤·Æþ¤ì¡Ë¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ªµ¤¸¯¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Q.Âè7ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ªÂ¾¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¡ª¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤¤Î¤¢¤ëÂè7ÏÃ¤Ï¡¢Í³µ®Ìévs³¨Íý¹á¤ÎÁè¤¤¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£Í³µ®Ìé¤ÎÉü½²¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Éã¡¦À¬°ìÏº¤¬¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡£·»¡¦²íÇ·¤Îºá¤Ï¡Ä¡£¸µ²Ç¡¦³¨Íý¹á¤¬¤Ê¤·ÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬ºÇ¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¸òº¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê²ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¡¢Åê¹Æ¤òÆÉ¤à³§¤µ¤ó¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Æ¥ìÅì½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤ò¼«¤éÀ©ºî¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤â¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤ÏÌ¡²è¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖºâÈ¶Éü½²¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¿¿´À¿°Õ¤³¤ÎÊª¸ì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ¤â½ªÈ×Àï¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Êª¸ì¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´¶ÁÛ¡¦¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁÒÃÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö£¹£µ¡×¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡×¡Ö¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¤ÎËÍ¤é¡×¡ÖÅÅ±Æ¾¯½÷2018¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂç¸ø³«
Â¾ºîÉÊ¤â´Þ¤á¤¿¡Ö¥É¥é¥ÞP¤ÎÉô²°¡×Ï¢ºÜ¤Ï¥³¥Á¥é
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ìÅì¥Õ¥¡¥ó»Ù¶É¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡×Ã´Åö¤ÎÁÒÃÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥é¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡×Ã´Åö¤ÎÁÒÃÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤¹»£±ÆÃæ¤ÎÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¸½¾ì¤¬ÁûÁ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢À©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Q.¾®Æ»¶ñ¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÅÏî´·½Í´¤µ¤ó±é¤¸¤ëÍ³µ®Ìé¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤ä½ñÎà¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï»£±Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¡ÖÍ³µ®Ìé¤Î²È¡×¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÁ´ÏÃÊ¬»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ËÀª²È¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤Î±ÇÁü¤ÏÁ´¤ÆÊÔ½¸¼¼¤Ç±ÇÁü¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÔ½¸¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÏî´¤µ¤ó¤ä¡¢»£±Æ¡ÁÊÔ½¸¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Î»òÊª¤Ç¡¢Ìµ»ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
Q.¥»¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Î¾ì½ê¤Ë¡û¡û¤¬¡ª¤Ê¤É¥»¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
°ËÀª²È¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥í¥±ÃÏ2²Õ½ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¶É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¹ëÅ¡¤È¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¼ñ¿¼¤¤·úÊª¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Î²È¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï»³Íü¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÅß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢Æü»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â·Ê¿§¤ÏåºÎï¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»Î»³¤â¤è¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤È¾¯¤·³«ÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î»³Íü¥í¥±¡£º£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¹ÅÀ²¼¤Ç¿È¤â¿´¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
Q.¤³¤³¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤¹»£±ÆÃæ¤ÎÌÌÇò¤¤½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤è¤¯¸ø¼°SNS¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ºû¸¶ÈÞÛÙ¤µ¤ó±é¤¸¤ë ¼ùÆà¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¯¡¢½ª»Ï¸½¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Í³µ®Ìé±é¤¸¤ëÅÏî´·½Í´¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢Îè±ûÌò¤ÎÀ¾³À¾¢¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶×»ÒÌò¤Î¾®ÀîÍûÆà¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ë¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºßSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ùÆà¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¡ÊÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://x.com/tx_premiere23/status/1890632328432783849
https://x.com/tx_premiere23/status/1888443984122609770
¤Þ¤¿ÅÏî´¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥Ð¥¹¥±¤¬¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£ÆâÍÆ¤Ï¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÏÂµ¤é½¡¹¤È»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
Q.¸½¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÅÂç¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¸½¾ì¤Ç¤È¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤Î¥Ï¥Ã¥»¡¼¤³¤ÈÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯ÃúÇ«¤ÊÈà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ä¤¯¡ÖºâÈ¶Éü½²¤ÏTVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Á¡×¤È¤¤¤¦¹ðÃÎÆ°²è¤Î±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ðÃÎÆ°²è¡ÊÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://x.com/tx_premiere23/status/1889944740474528129
https://x.com/tx_premiere23/status/1887762446884143297
Á´Éô¤Ç4¥Ñ¥¿¡¼¥ó»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â±é½Ð¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ðÃÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¤ò¹Í¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»öÁ°¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ËÅÏ¤·¡¢¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¥Á¡¼¥à¤âµ¤¤òÍø¤«¤»¤ÆÁÇÅ¨¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Ìµ»ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«OK¤¬½Ð¤º¡Ä¡Ä¡£²¿ÅÙ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Ã¥»¡¼¤ÏÂ¾¤Ë¤â¸½¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¯¤³¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ë¡Ö#¥Ï¥» ¡×¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
Q.¥é¥ó¥Á¡¢¥í¥±ÊÛ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¿©¤ÙÊªÎ¢ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ËÜºî¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤óº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬¾ï¤Ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤¬Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤ËÇã¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÀçÂæÌ¾Êª¡ÖÇë¤Î·î¡×¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂíËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¿è¤Ê¥¹¥Ñ¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂç¹¥É¾¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÀ¾³À¤µ¤ó¤ÎÂæÏÑ¤Î¤ªÅÚ»º¡Êº¹¤·Æþ¤ì¡Ë¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ªµ¤¸¯¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Q.Âè7ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ªÂ¾¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¡ª¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤¤Î¤¢¤ëÂè7ÏÃ¤Ï¡¢Í³µ®Ìévs³¨Íý¹á¤ÎÁè¤¤¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£Í³µ®Ìé¤ÎÉü½²¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Éã¡¦À¬°ìÏº¤¬¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡£·»¡¦²íÇ·¤Îºá¤Ï¡Ä¡£¸µ²Ç¡¦³¨Íý¹á¤¬¤Ê¤·ÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬ºÇ¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¸òº¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê²ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¡¢Åê¹Æ¤òÆÉ¤à³§¤µ¤ó¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Æ¥ìÅì½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤ò¼«¤éÀ©ºî¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤â¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤ÏÌ¡²è¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖºâÈ¶Éü½²¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¿¿´À¿°Õ¤³¤ÎÊª¸ì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ¤â½ªÈ×Àï¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Êª¸ì¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´¶ÁÛ¡¦¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁÒÃÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö£¹£µ¡×¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡×¡Ö¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¤ÎËÍ¤é¡×¡ÖÅÅ±Æ¾¯½÷2018¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂç¸ø³«
Â¾ºîÉÊ¤â´Þ¤á¤¿¡Ö¥É¥é¥ÞP¤ÎÉô²°¡×Ï¢ºÜ¤Ï¥³¥Á¥é