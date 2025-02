通勤の定番、きれいめパンツコーデを今年顔にアップデートするなら、短丈のジャケットが◎! 今季トレンドのクロップトジャケット×ハイウエストパンツで旬バランスに♪

定番きれいめパンツコーデを旬なバランスでアップデート!

出典: 美人百花.com

パンツのサイドリボンが、ハイウエストを可愛く強調♡ クロップトツイードジャケットで、旬見えも季節感も両取り! モノトーンでまとめて大人っぽく。

ジャケット\15,400/31 Sons de mode(ヒロタ) ニット\14,960/INDIVI パンツ\26,400/マイストラーダ イヤリング\8,800/アビステ バッグ\146,300/J&M デヴィッドソン(J&M デヴィッドソン カスタマーセンター) ソックス\1,650/17°C(17°C by Blondoll 横浜ジョイナス店) 靴\11,000/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドッグ ららぽーと豊洲店)

掲載:美人百花2024年2月号「”短めトップス”×”ハイウエストボトム”が最適解」

撮影/西崎博哉(MOUSTACHE)[人物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/宮本茉由 構成•文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部