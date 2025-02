CL¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É·èÄê¡ª¡Ä¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëvsPSG¤Ê¤É¹¥¥«¡¼¥É¼Â¸½

チャンピオンズリーグ(CL)ノックアウトフェーズにおけるラウンド16の組み合わせ抽選会がスイスのニヨンで21日に開催され、全8試合の対戦カードが確定した。フォーマットが大幅に変更された今大会はリーグフェーズを8位以内で終えたリヴァプールやバルセロナ、アーセナルらがベスト16へストレートイン。9位から24位のチームが残る8枠をかけたプレーオフに臨み、前回王者のレアル・マドリードをはじめ、バイエルンやパリ・サンジェルマン(PSG)らがラウンド16への切符を掴み取った。

◼︎ラウンド16

◼︎準々決勝

◼︎準決勝

◼︎決勝

今回行われた抽選の結果、ラウンド16全8試合の対戦カード、および日本時間6月1日に『アリアンツ・アレーナ』で行われる決勝戦までの道のりが明らかに。連覇を目指すレアル・マドリードは、同じ街を本拠地とする“宿敵”アトレティコ・マドリードとのマドリード・ダービーに臨むことに。日本代表MF遠藤航が所属し、リーグフェーズを首位通過したリヴァプールはPSGと対戦することとなった。また、バイエルンとレヴァークーゼンによる同国対決も実現。バルセロナはリーグフェーズ最終節で激闘を繰り広げたベンフィカと再び激突することとなった。日本代表DF冨安健洋が所属するアーセナルはPSVと、同FW上田綺世が所属するフェイエノールトはインテルとそれぞれ対戦する。組み合わせ抽選会の結果と今後の対戦カードは以下の通り。※日程は日本時間表記▼開催日時1stレグ:3月5日〜6日2ndレグ:3月12日〜13日▼対戦カード.僖蝓Ε汽鵐献Д襯泪鵝淵侫薀鵐后法vs リヴァプール(イングランド)◆.ラブ・ブルッヘ(ベルギー) vs アストン・ヴィラ(イングランド)レアル・マドリード(スペイン) vs アトレティコ・マドリード(スペイン)ぁPSV(オランダ) vs アーセナル(イングランド)ァ.戰鵐侫カ(ポルトガル) vs バルセロナ(スペイン)Α.疋襯肇爛鵐函淵疋ぅ帖法vs リール(フランス)А.丱ぅ┘襯鵝淵疋ぅ帖法vs レヴァークーゼン(ドイツ)─.侫Дぅ┘痢璽襯函vs インテル(イタリア)▼開催日時1stレグ:4月9日〜10日2ndレグ:4月16日〜17日▼対戦カード,両ー圈淵僖蝓Ε汽鵐献Д襯泪orリヴァプール) vs △両ー圈淵ラブ・ブルッヘorアストン・ヴィラ)の勝者(レアル・マドリードorアトレティコ・マドリード) vs い両ー圈PSVorアーセナル)イ両ー圈淵戰鵐侫カorバルセロナ) vs Δ両ー圈淵疋襯肇爛鵐orリール)Г両ー圈淵丱ぅ┘襯orレヴァークーゼン) vs ┐両ー圈淵侫Дぅ┘痢璽襯orインテル)▼開催日時1stレグ:4月30日〜5月1日2ndレグ:5月7日〜8日に開催▼対戦カードの勝者 vs の勝者の勝者 vs の勝者▼開催日時6月1日に『アリアンツ・アレーナ』(ミュンヘン/ドイツ)で開催▼対戦カードの勝者 vs の勝者