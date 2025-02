水沼宏太、オーストラリア移籍後待望の初ゴール！　前半の先制点でチームの3連勝に貢献

ニューカッスル・ジェッツに所属する水沼宏太が、21日に行われたAリーグ・メン(オーストラリア1部リーグ)第20節のブリスベン・ロアー戦で、待望の移籍後初ゴールを記録した。今年1月21日に横浜F・マリノスからニューカッスル・ジェッツへの完全移籍が発表された水沼は、25日に行われた第16節のパース・グローリー戦(△2−2)で早速デビューを飾ると、続く第17節セントラルコースト・マリナーズ戦(△2−2)からは3試合連続でアシストを記録。前節のアデレード・ユナイテッド戦(○2−1)では初スタメンに入っており、今節は2試合連続の先発入り。「3−4−2−1」の右ウイングバックとして出場した。

Japanese star Kota Mizunuma has his FIRST A-Leagues goal! 🇯🇵✈️🥳



After three assists in his first four matches, the 34-year-old opens his account Down Under and the Jets fans are loving it 🙌



