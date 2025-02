ラウンド16でレアルvsアトレティコの“マドリードダービー”実現、首位通過のリバプールはPSGと対決【UCL】

21日、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-25のラウンド16組み合わせ抽選会が実施された。今シーズンから新フォーマットとなったCLは、各チームが8試合を異なるチームと戦う1つのリーグ方式に。上位8チームがラウンド16にストレートインとなり、9位から24位の16チームがプレーオフでラウンド16を目指した。そのプレーオフではマンチェスター・シティvsレアル・マドリーというビッグマッチが組まれ、2戦合計6-3でマドリーが勝ち上がり。その他、パリ・サンジェルマン(PSG)やバイエルン、ドルトムント、フェイエノールト、ベンフィカ、PSV、クラブ・ブルージュが勝ち上がった。

◆ラウンド16

◆準々決勝

◆準決勝

◆決勝

日本人選手では、ラウンド16にMF遠藤航(リバプール)、FW上田綺世(フェイエノールト)、DF伊藤洋輝(バイエルン)が勝ち上がり。DF冨安健洋のアーセナルも勝ち上がっているが、冨安はヒザの手術により今シーズンはプレーできず、CLでの出番は無くなっている。ラウンド16では、プレーオフを勝ち上がったマドリーとアトレティコ・マドリーの"マドリードダービー"が実現。さらに、その結果プレーオフを勝ち上がった伊藤のバイエルンと昨季のブンデスリーガ王者であるレバークーゼンの対戦が決まった。また、上田のフェイエノールトはインテルと対戦が決定。そしてプレーオフから勝ち上がったPSGは遠藤のリバプールと対戦が決定した。なおラウンド16は3月4日、5日、11日、12日に開催。準々決勝は4月8日、9日、15日、16日、準決勝は4月29日、30日、5月6日、7日、決勝は5月31日に開催される。※左が1stレグホーム【1】ーパリ・サンジェルマン(15位) vs リバプール(1位)【2】ークラブ・ブルージュ(24位) vs アストン・ビラ(8位)【3】ーレアル・マドリー(11位) vs アトレティコ・マドリー(5位)【4】ーPSV(14位) vs アーセナル(3位)【5】ーフェイエノールト(19位) vs インテル(4位)【6】ーバイエルン(12位) vs レバークーゼン(6位)【7】ードルトムント(10位) vs リール(7位)【8】ーベンフィカ(16位) vs バルセロナ(2位)※左が1stレグホーム【9】ー【1】の勝者 vs 【2】の勝者【10】ー【4】の勝者 vs 【3】の勝者【11】ー【5】の勝者 vs 【6】の勝者【12】ー【7】の勝者 vs 【8】の勝者※左が1stレグホーム【13】ー【10】の勝者 vs 【9】の勝者【14】ー【11】の勝者 vs 【12】の勝者【13】の勝者 vs 【14】の勝者