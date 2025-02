欧州サッカー連盟(UEFA)は21日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントの組み合わせ抽選会を行った。昨季王者の レアル・マドリー (スペイン)はアトレティコ・マドリー(スペイン)とのダービーマッチが決定。MF遠藤航所属のリバプール(イングランド)はパリSG(フランス)とのビッグマッチに挑む。日本人選手は遠藤の他、FW上田綺世所属のフェイエノールト(オランダ)、DF冨安健洋所属のアーセナル(イングランド)、DF伊藤洋輝所属のバイエルン(ドイツ)が勝ち残っており、アーセナルはPSV(オランダ)、バイエルンはレバークーゼン(ドイツ)との同国対決、フェイエノールトはインテル(イタリア)との対戦が決まった。

決勝トーナメント1回戦は16チームが参加。今大会からはこれが最後の抽選会となっており、勝ち上がりに備えた準々決勝以降の組み合わせも決まっている。組み合わせは以下のとおり。【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】(※カッコ内は所属リーグ、リーグフェーズ順位。左が第1戦ホーム開催)[1]PSV(オランダ、14位) vs アーセナル(イングランド、3位)[2]レアル・マドリー(スペイン、11位) vs アトレティコ・マドリー(スペイン、5位)[3]パリSG(フランス、15位) vs リバプール(イングランド、1位)[4]クラブ・ブルージュ(ベルギー、24位) vs アストン・ビラ(イングランド、8位)[5]ベンフィカ(ポルトガル、16位) vs バルセロナ(スペイン、2位)[6]ドルトムント(ドイツ、10位) vs リール(フランス、7位)[7]バイエルン(ドイツ、12位) vs レバークーゼン(ドイツ、6位)[8]フェイエノールト(オランダ、19位) vs インテル(イタリア、4位)【準々決勝】[a]([1]の勝者) vs ([2]の勝者)[b]([3]の勝者) vs ([4]の勝者)[c]([5]の勝者) vs ([6]の勝者)[d]([7]の勝者) vs ([8]の勝者)【準決勝】([a]の勝者) vs ([b]の勝者)([c]の勝者) vs ([d]の勝者)【準決勝】(5月31日、ミュンヘン)