紫 今、1stフルアルバムから新曲「合法パンチ」配信リリース
紫 今が、 3月12日にリリースする1st フルアルバム『eMulsion』(読み:エマルション)より、アルバム1曲目に収録の新曲「合法パンチ」を本日配信リリースした。
アルバムには、2023年リリース の初配信楽曲「ゴールデンタイム」以降、国内外でバイラルヒットした「魔性の女A」を含め、彼女がリリースしてきた楽曲と、新曲を合わせた全15曲が収録される。
また、明日2月22日10時からは、3〜4月に東名阪で開催のワンマンツアー＜Mulasaki Ima LIVE 2025 eMulsion＞のチケット一般発売もスタートする。
▲『eMulsion』ジャケット
「合法パンチ」
1st フルアルバム『eMulsion』
予約：https://MulasakiIma.lnk.to/eMulsion_CD
■初回生産限定盤 6,800 円(税込) SRCL-13170-1
「学級日誌」購入者限定スペシャルスタジオライブ収録(Blu-ray のみ)
・ライブ映像 ※約30分
酔い夏
無言電話
Not Queen
フラットライン
ゴールデンタイム
学級日誌
■通常盤 3,500 円(税込) SRCL-13172
・CD 収録楽曲 ※両形態共通
M1: 合法パンチ
M2: 魔性の女 A
M3: Server Down
M4: 凡人様
M5: メロイズム
M6: 正面
M7: Soap Flower
M8: ギンモクセイ
(日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマ DEEP 「どうか私より不幸でいて下さい」主題歌)
M9: 青春の晩餐
M10: フラットライン
M11: ゴールデンタイム
M12: Not Queen
(FM802 2023年12月度邦楽ヘビーローテーション)
M13: 最愛
M14: 学級日誌
(TV アニメ「青の祓魔師 島根啓明結社篇」エンディング主題歌)
M15: 革命讃歌
・店舗特典品目
TOWER RECORDS 全店(オンライン含む / 一部店舗除く) ：スマホサイズステッカー(TOWER RECORDS ver.)
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
紫 今応援店特典 ：スマホサイズステッカー(応援店 ver.)
＜Mulasaki Ima LIVE 2025 eMulsion＞
[開場 / 開演] 17:30/18:00
[会場] ell FITS. ALL (愛知県)
[日時] 2025年3月30日(日)
[開場 / 開演] 17:00/18:00
[会場] 渋谷 CLUB QUATTRO (東京都)
[日時] 2025年4月5日(土)
[開場 / 開演] 17:15/18:00
[会場] 梅田シャングリラ (大阪府)
▼チケット購入はこちら
https://tix.to/eMulsion
関連リンク
◆紫 今 オフィシャルInstagram
◆紫 今 オフィシャルX (Twitter)
◆紫 今 オフィシャルTikTok