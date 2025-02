edhiii boiが4月9日にリリースするニューアルバム『大人になんてなりたくない』から、配信シングル「大人になんてなりたくない(Prod.Chaki Zulu)」のMVを公開した。MVは、街中や河川敷をとにかく走り抜けるedhiii boiと同世代のキャスト達が見どころ。また、ニューアルバムの収録曲全10曲も解禁された。edhiii boiが敬愛するNovel Coreの客演参加曲も収録決定。

リリース情報



◾︎配信シングル「大人になんてなりたくない(Prod.Chaki Zulu)」Pre-Add/Pre-Save:https://ffm.to/edhiiiboi_idontwanttogrowup◾︎アルバム『大人になんてなりたくない』発売日:2025年4月9日(水)予約:https://lnk.to/edhiiiboi_20250409_CD【初回生産限定盤】品番:XNBR-00001/BPOS:457362138077/7価格:\4,200(税込) \3,818(税抜)【通常盤】品番:XNBR-00002POS:457362138078/4価格:\2,200(税込) \2,000(税抜)収録内容・Blu-ray(XNBR-00001/Bのみ)2024年1月26日「edhiii boi 1st ONEMAN LIVE ”満身創意”追加公演」@渋谷duo MUSICEXCHANGE映像収録全20曲収録予定01. edhiii boi is here02. Only God Knows03. Higher Up04. NO05. Kawaii06. おともだち07. 不思議な国のアリス08. おとぎ話09. Forever Friend10. Flower11. StAR12. カメレオン13. Uiteru14. GALAXY15. Non Fiction16. My Way※新曲17. edhiii boi MEGA MIX18. 宇宙19. 青い春20. TOKYO・CD(2形態共通)全10曲収録1. 20252. 大人になんてなりたくない3. 爆走 feat.Novel Core4. 忙しいんだわ5. マジだりぃ6. 全部僕のせい7. 花火 feat.SHU8. ラブレター9. 夏休み feat.School boi10. 天才ギャング特典:BMSG MUSIC SHOP特典: 証明写真風ステッカー対象: 初回生産限定盤・通常盤共通Amazon:メガジャケ(初回生産限定盤Ver.)対象: 初回生産限定盤メガジャケ(通常盤Ver.)対象: 初回生産限定盤H突册壇: 名刺風カード(ランダム2種)対象:初回生産限定盤・通常盤共通