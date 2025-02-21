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01. edhiii boi is here
02. Only God Knows
03. Higher Up
04. NO
05. Kawaii
06. ¤ª¤È¤â¤À¤Á
07. ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹
08. ¤ª¤È¤®ÏÃ
09. Forever Friend
10. Flower
11. StAR
12. ¥«¥á¥ì¥ª¥ó
13. Uiteru
14. GALAXY
15. Non Fiction
16. My Way¢¨¿·¶Ê
17. edhiii boi MEGA MIX
18. ±§Ãè
19. ÀÄ¤¤½Õ
20. TOKYO
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Á´10¶Ê¼ýÏ¿
1. 2025
2. Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
3. ÇúÁö feat.Novel Core
4. Ë»¤·¤¤¤ó¤À¤ï
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7. ²Ö²Ð feat.SHU
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