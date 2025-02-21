À¸Åç¥Ò¥í¥·¤¬»öÌ³½êÂà½ê¤·¼ÒÌ¾¤âÊÑ¹¹¡¡½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡Öµ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ä¡×
¡¡À¸Åç¥Ò¥í¥·¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÀ¸Åç´ë²è¼¼¤Ï£²£±Æü¡¢¼ÒÌ¾¤ò£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Á£Ç£Å£Î£Ô¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸Åç¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂà½ê¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÌò¿¦¤ò¼¤á¡¢»ñËÜ´Ø·¸¤â²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡À¸Åç¤Ï£±·î¡¢¡Ö½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡×¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤é¤»¤ÆÄº¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢³°Éô¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢½¾¶È°÷µÚ¤Ó½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ä¾ÀÜÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Áë¸ý¤ò³«ÀßÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¢¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µìÀ¸Åç´ë²è¼¼¤Ï¡¢À¸Åç¤¬£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¸£¹Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿»öÌ³½ê¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Ø¤Ë¡Öµ¼Ô¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¼õ¤±¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»ö¤òÃÎ¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£