HEY-SMITHの初のドキュメント映像作品『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』のBlu-ray&DVDが5月14日に発売されることが決定し、3月18日に全国6会場での同時上映も決定した。

本作では、2024年のHEY-SMITHの活動に密着。アメリカ・オーストラリア・韓国を含む120本のライブを完遂し、数々の困難に直面しながらも、激動の1年を駆け抜けていく姿を収めたバンド史上初のドキュメント作品だ。

Blu-ray&DVDは、通常盤に加えて、オリジナルTシャツが付いた予約限定生産盤も発売。また映画上演は、3月18日19時に全国6会場での同時上映となり、映画鑑賞チケットに加えBlu-ray&DVDの通常盤・Tシャツ付き予約限定生産盤とセットになった形態も販売される。各種チケットは抽選販売となり、3月2日まで受付中だ。

HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello- Trailer なお、HEY-SMITHは、4月2日新宿ACBを皮切りに、全国ツアー「WELCOME TO "CAFFEINE BOMB" TOUR」も控えている。(文=リアルサウンド編集部)