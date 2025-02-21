Âç¼ê¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥óà¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤À¤é¤±áÅê¹Æ¤ËÊªµÄ¡Ä¡¡°ãÏÂ´¶¤ä¸íÍÑ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ³¡¹
¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿à¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤À¤é¤±á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï21Æü¡¢¥Á¡¼¥º¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼ (¥Á¡¼¥Á¡¼¥À¥Ö¥Á)¤ÎÉü³èÈÎÇä¤¬12Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉü³è¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ä¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼²½¤òË¾¤àÀ¼¤¬SNS¾å¤ËÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öktkr!ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ª¡ª¤¢¤ì¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¡ª¤Ç¤â¤¿¤Ã¤¿¤Î12Æü´Ö¤·¤«Éü³è¤·¤Ê¤¤¤ªorz¡¡kwsk¤ÏÌÀÆü2/21(¶â¡Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ª¡©¤Ì¤ë¤Ý¡¡Loki Technology, Inc.¡×¤È2000Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿à¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°á¤ò¸ò¤¨¤ÆÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï21Æü19»þ¸½ºß¤Ç¤ÏÉ½¼¨²ó¿ô¤¬4000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¤ë´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¯¤É¤¤¡£¡£¡×¡Ö¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿§¡¹¤È»È¤¤Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤ì¤è¡×¡Ökwsk¤Ï¡Ø¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¡Ù¤¬»È¤¦¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡Ø¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¿Í¡Ù¤¬»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Ê¤Éà¸íÍÑá¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£