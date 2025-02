現役高校生ラッパーedhiii boiが、4月9日にリリースするニューアルバム『大人になんてなりたくない』から配信シングル「大人になんてなりたくない(Prod.Chaki Zulu)」のMVが公開された。アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGの現役高校生ラッパーedhiii boi。公開されたMVは、街中や河川敷をとにかく走り抜けるedhiii boiと同世代のキャスト達に注目のMVとなっている。

またニューアルバムの収録曲全10曲が公開。BMSGに所属し敬愛する「Novel Core」の客演参加曲も収録決定している。なお、edhiii boiは3月15日に自身最大規模のワンマンとなる「edhiii boi Oneman Live "大人になんてなりたくない"」のZepp Shinjukuでの開催が決定している。<リリース情報>edhiii boiアルバム『大人になんてなりたくない』発売日:2025年4月9日(水)https://lnk.to/edhiiiboi_20250409_CD初回生産限定盤品番:XNBR-00001/BPOS:457362138077/7価格:\4200(税込) \3818(税抜)通常盤品番:XNBR-00002POS:457362138078/4価格:\2200(税込) \2000(税抜)収録内容・Blu-ray(XNBR-00001/Bのみ)2024年1月26日「edhiii boi 1st ONEMAN LIVE ”満身創意”追加公演」@渋谷duo MUSICEXCHANGE映像収録<全20曲収録>01. edhiii boi is here02. Only God Knows03. Higher Up04. NO05. Kawaii06. おともだち07. 不思議な国のアリス08. おとぎ話09. Forever Friend10. Flower11. StAR12. カメレオン13. Uiteru14. GALAXY15. Non Fiction16. My Way17. edhiii boi MEGA MIX18. 宇宙19. 青い春20. TOKYO・CD(2形態共通)全10曲収録1. 20252. 大人になんてなりたくない3. 爆走 feat.Novel Core4. 忙しいんだわ5. マジだりぃ6. 全部僕のせい7. 花火 feat.SHU8. ラブレター9. 夏休み feat.School boi10. 天才ギャング<ライブ情報>edhiii boi Oneman Live "大人になんてなりたくない"2025年3月15日(土)Zepp ShinjukuOPEN 17:15 / START 18:00チケット料金:オールスタンディング 前売り\6000(税込) ドリンク代別途必要▼一般販売(先着)2月22日(土)10:00チケットぴあ / ローチケ / e+ / ticketbook