須田景凪として活動し、セルフカバーと合わせてYouTube総再生回数が1.5億回を超える代表曲「シャルル」を生み出したボカロP”バルーン”が4月16日(水)に発売する企画アルバム『Fall Apart』に、ヴォーカリストとして”Reol”とアレンジで”椎乃味醂”の参加が発表。2017年にリリースされた”バルーン”の代表作「レディーレ」をアレンジカバーすることが決定した。

本作はバルーンのこれまでにリリースした既存楽曲を、バルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、”バルーン”の新曲「WOLF」を含む全6曲収録予定のハイブリッドな作品。参加アーティスト第1弾で”バルーン”の新曲「WOLF」に客演参加した”ヒトリエ”、第2弾で「メーベル」を”なとり”、そして第3弾で「雨とペトラ」を”東京スカパラダイスオーケストラ”と”高畑充希”がアレンジカバーすることが発表されている。また、企画アルバム「Fall Apart」映像付き商品には、須田景凪スタジオライブ「"Fall Apart" Studio Reel」の模様が収録され、収録曲と同じナンバーを披露する。なお、須田景凪として、4月19日(土)に日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブ「須田景凪 LIVE 2025 "花霞"」を開催することが決定しており、自身初の野外ワンマンライブで、一夜限りのイベントとなっている。■バルーン / 須田景凪 コメント似た境遇のもと、違う場所で走り続けているReolさんと、サウンドで情景や思想を提示できる椎乃味醂くんに『レディーレ』という曲を託しました。この曲は当時、「もしかしたら二度とこのカルチャーには帰って来れないかもしれないな」と思いながら、それでも"いかに自分の美学のもと生きていくか"というテーマで書いた曲です。ふたりのフィルターを通して、この楽曲に込めた意味合いが、より生々しく、より焦燥感を帯びた響きに生まれ変わりました。傷だらけでも、強く走っていけるような。そんな感覚になりました。ぜひ。■Reol コメントこの度バルーンさんより素敵な企画にお声がけいただき「レディーレ」にてご一緒させていただきました。Reolと申します。バルーン楽曲は軽やかで歌うようなギターサウンドとメロディラインの上、ヒリヒリとした人間たちの一番デリケートな部分を美しくしかし切なくなぞっていくような歌詞世界が印象的です。今回預けていただいた「レディーレ」はその繊細な表情の機微がことさら切実に迫ってくるような曲でした。景凪さんから楽曲制作当時のバックボーンを拝聴し、なるほど合点がいきました。椎乃味醂さんの静かに叫んでいるようなサウンドに導かれて、とても自然にこの曲に向き合うことができておりました。わたしたちなりの「レディーレ」を、また違った視点から表現できたのではと思っています。Fall Apartリリース、楽しみにしています!おめでとうございます。■椎乃味醂 コメントクリエイターとして道を切り開いて下さった大先輩であり、リスナーとして音楽を始める前から拝聴し、憧れでもあったバルーンさん、そしてReolさん両名とご一緒できることが夢のようです。レディーレは、バルーンさんの楽曲のなかでも個人的に5本指に入る、とても好きな作品です。お話を頂いた時、まず嬉しさと光栄な気持ちが、そして改めて原曲を聴き返し、完成されすぎている作品をどうアレンジしようかと恐れ多さでいっぱいになりました。しかし、そういった様々な感情を含めた今の椎乃味醂という人格へ、迷うことなく作品を通し仕上げることが、この楽曲の叶うところであると信じ、自分なりに再解釈をさせていただきました。素晴らしい楽曲であるレディーレを、前を向き続ける力に満ちたReolさんと共に、新たな形で届けられることを嬉しく思います。よろしくどうぞ。<リリース情報>”バルーン”企画アルバム『Fall Apart』2025年4月16日(水)発売購入リンク: https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CD 特設サイト:https://fallapart.jp映像盤(CD+DVD)品番:RZCB-87168/B価格:\5,000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX映像盤(CD+Blu-ray)品番:RZCB-87169/B価格:\5,000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX通常盤(CD only)品番:RZCB-87170価格:\2,500(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX<収録内容>[CD] ※3形態共通・WOLF / バルーン × ヒトリエ・メーベル / なとり・雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ / 高畑充希・レディーレ Prod. by 椎乃味醂 / Reol他、全6曲収録予定[Blu-ray / DVD]"Fall Apart" Studio Reel・WOLF・メーベル・雨とペトラ・レディーレ他、全6曲収録予定<ライブ情報>須田景凪 LIVE 2025 "花霞"2025年4月19日(土)日比谷公園大音楽堂OPEN17:00 / START:18:00チケット:\7300(指定席) ※入場特典付き問い合わせ:SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)Official HP:https://www.tabloid0120.com/プレリザーブ先行受付中受付期間:〜2月24日(月休) 23:59受付はこちら:https://w.pia.jp/t/sudakeina-yaon/オフィシャルサイト:https://www.tabloid0120.com/