本日の【新規公開(IPO)】情報 (21日大引け後 発表分)
●ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ <338A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：3月27日
事業内容：暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュ
リティソリューションおよび秘密計算ソリューション
の開発・販売
仮条件決定日：3月6日
想定発行価格：1470円
上場時発行済み株式数：131万2800株
公募：24万株
売り出し：4万8000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限4万3200株
ブックビルディング期間：3月10日～14日
公開価格決定日：3月17日
申込期間：3月18日～24日
払込日：3月26日
主幹事：岡三証券
●プログレス・テクノロジーズ グループ <339A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：3月28日
事業内容：大手製造業向けデジタルソリューション・
デジタルエンジニアリングサービスの提供
仮条件決定日：3月11日
想定発行価格：1890円
上場時発行済み株式数：777万9400株
公募：70万7200株
売り出し：310万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限57万1000株
ブックビルディング期間：3月12日～17日
公開価格決定日：3月18日
申込期間：3月19日～25日
払込日：3月27日
主幹事：野村證券
[2025年2月21日]
株探ニュース