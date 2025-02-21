

●ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ <338A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：3月27日



事業内容：暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュ

リティソリューションおよび秘密計算ソリューション

の開発・販売



仮条件決定日：3月6日

想定発行価格：1470円



上場時発行済み株式数：131万2800株

公募：24万株

売り出し：4万8000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限4万3200株

ブックビルディング期間：3月10日～14日

公開価格決定日：3月17日

申込期間：3月18日～24日

払込日：3月26日



主幹事：岡三証券



●プログレス・テクノロジーズ グループ <339A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：3月28日



事業内容：大手製造業向けデジタルソリューション・

デジタルエンジニアリングサービスの提供



仮条件決定日：3月11日

想定発行価格：1890円



上場時発行済み株式数：777万9400株

公募：70万7200株

売り出し：310万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限57万1000株

ブックビルディング期間：3月12日～17日

公開価格決定日：3月18日

申込期間：3月19日～25日

払込日：3月27日



主幹事：野村證券



[2025年2月21日]





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