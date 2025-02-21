●ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ <338A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月27日

　事業内容：暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュ
　　　　　　リティソリューションおよび秘密計算ソリューション
　　　　　　の開発・販売

　仮条件決定日：3月6日
　想定発行価格：1470円

　上場時発行済み株式数：131万2800株
　公募：24万株
　売り出し：4万8000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限4万3200株
　ブックビルディング期間：3月10日～14日
　公開価格決定日：3月17日
　申込期間：3月18日～24日
　払込日：3月26日

　主幹事：岡三証券

●プログレス・テクノロジーズ　グループ <339A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月28日

　事業内容：大手製造業向けデジタルソリューション・
　　　　　　デジタルエンジニアリングサービスの提供

　仮条件決定日：3月11日
　想定発行価格：1890円

　上場時発行済み株式数：777万9400株
　公募：70万7200株
　売り出し：310万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限57万1000株
　ブックビルディング期間：3月12日～17日
　公開価格決定日：3月18日
　申込期間：3月19日～25日
　払込日：3月27日

　主幹事：野村證券

[2025年2月21日]


株探ニュース