¡ÖÃë´é¡×¤ÇàÀµºÊá²ø±é¤«¤é11Ç¯¡¢44ºÐ½÷Í¥à·ãÊÑá¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¼ã¤¯¡Ä¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤♡¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ(44)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È±¤òÃ»¤¯¤·¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢A new hair.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Î´é¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿È±·¿¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹ç¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ó¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î»þ¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤Á¤é¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½¼Ê¬¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¼ã¤¯·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤♡¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤â»÷¹ç¤¦¡Á♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÓÏÂ(¾å¸ÍºÌ)¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÍµ°ìÏº(ºØÆ£¹©)¤ÎºÊ¡¦ÇµÎ¤»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£É×¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¤Ê±éµ»¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2017Ç¯¤Î±Ç²è²½¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£