QR¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÄ©Àï¡ª78ºÐ·Þ¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÂç¿©¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Þ»¿¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡ª¡ÖÎ¾¿Æ¤«¤é·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾å½ç¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¾¿Æ¤«¤é·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£Æü78Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È21Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¼è¤êÊÁ¤ÏÌµ¤¤¤±¤ÉÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â³Ú¤·¤¤»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹À¸¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¢ö¡È¾æÉ×¡È¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë·Þ¤¨¤¿¡¢¤¿¤ó¡È¾æÉ×(ÃÂÀ¸Æü)¡È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë78ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö´ñÀ×¤Î78ºÐ¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö½ç¤µ¤ó¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë·ÝÇ½¿Í¤«¤¯¤··ÝÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ç¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡Ä¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¡¼¥ó¥º¤È¤«¤Í¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î½ç¤µ¤ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÇÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤ò¶î»È¤·¤ÆÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Î®¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤ÇQR¥³¡¼¥É¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÂçÀ¹¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥»¥Ã¥È¤â´°¿©¤¹¤ë·ò¾¡¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£