³¤³°ÆüËÜ¿Í¤¬Èï³²¡Ä¡ÖÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÓÞ¾Ð¡É¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Îº¬¸»¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡Ûµ×ÊÝ¤Ï1·î¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢1·î¤Î»î¹ç¤Ç¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÍýÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤Ëº¬ÉÕ¤¯Æñ²ò¤ÊÌäÂê¤Ë¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î19Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤À¡£0-1¤ÇÇÔÀï¤·¤¿»î¹ç¡£µ×ÊÝ¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Öchino¡Ê¥Á¡¼¥Î¡¿Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î°Õ¡Ë¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÍÀ¼¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¸½ÃÏ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£È¿±þ¤»¤ºÀÅ¤«¤Ë¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤¿µ×ÊÝ¤Î»Ñ¤â¡¢Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢1Éô¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼FC¤Ç³¤³°·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂÀÅÄ»á¤Ï¡ÖÁ´Á³ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÀµÚ¡£¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»ºßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¢¥â¥ó¥¡¼¤ÎÃ±¸ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÂÎ¸³¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡£
¡ÖËÍ¤¬³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦º¹ÊÌÅª¤ÊÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¤¢¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ÈµÕ¤ËÈ¯¸«¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Îµ×ÊÝ¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º¹ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤Áê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¼»ÅÊ¤äÅÊ¤ß¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÎ®¤Î¾Ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö°Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢Â¸ºß²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼õ¤±¤¿Èï³²¤Ç¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Â¿Ê¬¥¢¥¸¥¢¿Í°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½ÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÍýÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤Ï·ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¤Ë¤â¶þ¤»¤º¡¢µ×ÊÝ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î13Æü¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1st¥ì¥°¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é1·î16Æü°Ê¹ß±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£
¡Öº£²Æ¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤¬µ×ÊÝ¤òÇä¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¡Ö°ÜÀÒ¶â¤âÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆFCÅìµþ¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿23ºÐ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë