LE SSERAFIMが、5thミニアルバム『HOT』のアルバムトレーラー『Born Fire』を公開した。

今回のアルバムトレーラーは、ヤン・ユナ監督がディレクションを担当。ヤン・ユナ監督は「CRAZY」のMVを制作しており、LE SSERAFIMの作品を手掛けるのは2度目となる。

映像の冒頭では、5人のメンバーが静かな美術館に芸術作品のように展示されている。メンバーたちの作品名は『HOT, We're hot on our own, 2025』。観覧客の間から猫が1匹現れて生命を吹き込むと、メンバーたちは枠を破って出てきて自由に行動し始める。5人のメンバーが動くたびに、美術館の中の温度は次第に熱くなり、映像の雰囲気も躍動的に。ファッションフィルムのように洗練された、猫が登場する興味深いストーリーとなっている。

さらに、LE SSERAFIMが実際に録音したナレーションも映像に使用。「一つの火が生まれた/The flame engulfed the silence/splitting apart the dark」というフレーズは、今回のアルバムトレーラーのテーマを象徴している。

さらにナレーションに合わせて、LE SSERAFIMのトレードマークである堂々としたウォーキングが繰り広げられ、5人は光る眼差しで行く道が途絶えても躊躇わずに前に進んでいく。次第に周辺の温度はさらに上がっていき、メンバーたちもその熱気に捕らわれて灰になる。しかし、LE SSERAFIMは焼滅せずに灰の中で新しく生まれ、“不滅”の存在に生まれ変わるストーリーを描く。

5thミニアルバム『HOT』は、3月14日(現地時間)にリリース予定。同作は、LE SSERAFIMが韓国で約7カ月ぶりにリリースする作品となっている。また、2月24日~28日には、5種のコンセプトフォトを順に公開予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)