ロックバンド・サザンオールスターズの10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)の全収録曲プレミア試聴会『#サザンと夜遊び』が、22日に全国39局のラジオ局で放送される。『#サザンと夜遊び』は一夜限りのアルバム完成披露プレミア試聴会となり、22日午後10時30分からJFN 38局および茅ヶ崎FMを含む全国39(=THANK YOU)局のラジオ局で放送される。毎週土曜午後11時から放送されている桑田佳祐のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN系)の枠を拡大し、午後10時30分から11時55分までぶち抜きで85分間の放送となる。

同放送は『THANK YOU SO MUCH』の14曲の収録曲のうち、唯一未解禁だった新録楽曲「暮れゆく街のふたり」を含む全曲が、アルバムリリース前にオンエアされるという前代未聞の特番となる。「暮れゆく街のふたり」はSNSなどにも一切の情報があがっていない楽曲。曲順では序盤に位置づけられているが、どんな楽曲なのか期待が膨らむ。同放送ではアルバム全体を収録曲順に聴いていくことで完成される『THANK YOU SO MUCH』の全貌を味わうことができそうだ。また、今回の放送にあたって、歌詞の世界を“よみ”ながら放送を“きける”一夜限りの特設WEBページ「#サザンと夜遊び “THANK YOU SO MUCH”デジタル歌詞ブックレット」も公開。きょう21日にオープンとなった同WEBページでは現在、放送までのカウントダウンが表示されているが、特番のオンエアスタート時には『THANK YOU SO MUCH』に収録される全14曲の歌詞を閲覧することができるようになる。SNSでは「#サザンと夜遊び」「#サザンオールスターズ」「#THANKYOUSOMUCH」の3つのハッシュタグでアルバムへの期待の声や感想も募集している。