¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡Áá¤¹¤®¡©¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù½Ð±é¤â¡Ä¹ñ²ñÃæ·Ñ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ö¥È¡¼¥¯Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡¤¢¤È£±¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬£²£±Æü¡¢Æ±¶É¤Î¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹ñ²ñÃæ·Ñ¤Î¤¿¤áÌó£±»þ´ÖÃ»½Ì¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤Â¤ê¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤é¤«¤éà±åÓÍá¤á¤¤¤¿£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï£±£±Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¸ø±é¤â¤¢¤Ã¤¿ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤ä»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ê¤É¤Ë¤âÏÃÂê¤¬µÚ¤ó¤À¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿ÏÃ¤Ï¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÊüÁ÷ÏÈ¤Î£´£°Ê¬¤¬·Ð²á¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¸áÁ°£¹»þ¤«¤é½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¹ñ²ñÃæ·Ñ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤Î¸å¼ýÏ¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥È¡¼¥¯Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¡¡¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¹ñ²ñ¤¢¤ë¤«¤éÃ»½ÌÈÇ¤Ê¤Î¤µ¤ß¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤Î¤ì¹ñ²ñÃæ·Ñ¤á¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¹ñ²ñÃæ·Ñ¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¤á¤¤¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¤ÏÄ«¥É¥é¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¡¢¶âÍË¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¡£¶¶ËÜ¤ÎÅÐ¾ì¤â¤¤¤ï¤Ðà¥ë¡¼¥Æ¥£¥óá¤À¤¬¡¢»þ´ü¤ÎÁá¤µ¤¬´Ø¿´¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢ºò½Õ¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¼ñÎ¤¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬£³·î£±£µÆü¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸£²·î£±£°Æü¡£°ìºòÇ¯¤Ï¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤¬£²·î£±£°Æü¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ£³·î£±£·Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢½ÅÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÇ½ª²ó¶á¤¯¤Ë½Ð¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤éàÂç¥È¥êá³Ê¡£¶¶ËÜ¤ÎÁá´ü½Ð±é¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤â£²½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔºß¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢²áÌ©¤Ê»Å»ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë»£±ÆÉÔ»²²Ã¤Î²ÄÇ½À¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜ¡££Ø¤Ç¤Ï¡Ö´ÄÆàË»¤·²á¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤â¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬¥¿¥¤¥È¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢º£¸å¤â»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿£Î£È£ËÂ¦¤Î»ö¾ð¤â¶¶ËÜ½Ð±é¤ÎàÁ°ÅÝ¤·á¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£