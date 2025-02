BRAHMANが2週連続でNHK『The Covers』に登場！30年の軌跡を辿る“カバー曲”のみで贈るSPライブをお届け

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■セットリストは、BRAHMANが30年の歩みのなかで影響をうけ、“カバーしてきた楽曲”のみ!

BRAHMANが、NHKの音楽番組『The Covers』に登場。NHKのスタジオに観客を入れ、2週にわたってライブハウスさながらに熱狂のライブを届ける。

セットリストは、彼らが30年の歩みのなかで影響をうけ、“カバーしてきた楽曲”のみ。彼らの音楽ルーツや思い入れが詰まったカバー曲だけで贈る、プレミアライブとなる。

3月6日の【第1夜】は、70年代~80年代の名曲カバーを中心にお届け。BRAHMANがデビュー初期からカバーしてきたゴダイゴや、80年代バンドブーム隆盛のなかデビューしたエレファントカシマシ、BUCK-TICKの名曲をカバー。さらに、最新カバー作でMotorhead(「o」は、ウムラウトありが正式表記)の名曲「Ace Of Spades」もパフォーマンス。

3月13日の【第2夜】は、BRAHMANが結成した90年代のバンドシーンから現在、そしてこれからにスポット。同じ時代に結成されたバンド仲間たちの名曲を辿る。

カバー曲は、盟友EGO-WRAPPIN’の「Nervous Breakdown」、そして、東日本大震災以降、支援活動を行うBRAHMANが歌い続ける名曲「満月の夕」。さらに、番組で初めて披露される楽曲も。2023年に旅立ったロックスター・チバユウスケのソロ曲「星の少年」をバンドマンとしてともに歩んできた仲間、そして未来のバンドキッズに贈る。

また、ライブ後に開催されたトークセッションでは、80年代~90年代のバンドシーンやその思いを語るとともに、ファンの質問に答える場面も。

30年間歩みを止めず、あらゆる場所に出向き、音を鳴らし続けたバンド・BRAHMAN。そんな彼らの過去・現在・そして未来への思いが詰まったプレミアカバーライブ。

彼らが馴らす音に、時代を超えて人々はなぜ惹きつけられるのか。ここでしか観られないセットリストで贈るライブ&トークセッションをお見逃しなく。

なお、第1夜は3月2日、第2夜は3月9日にNHK BSP4Kで先行放送される。

番組情報

NHK BS『The Covers BRAHMAN 30周年LIVE@NHK』

MC:リリー・フランキー 上白石萌歌

語り:永積崇

カバーズゲスト:BRAHMAN

【第1夜】

4K先行放送:03/02(日)22:50~23:19

本放送予定:03/06(木)21:30~21:59

<セットリスト>

「CHERRIES WERE MADE FOR EATING - 君は恋のチェリー -」(ゴダイゴ)

「MIS 16」(GRUPO SEMILLA)

「俺の声」(SION)

「月の夜」(エレファントカシマシ

「ICONOCLASM」(BUCK-TICK)

「Ace Of Spades」(Motorhead)

【第2夜】

4K先行放送:03/09(日)22:50~23:19

本放送: 03/13(木)21:30~21:59

<セットリスト>

「Nervous Breakdown」(EGO-WRAPPIN’)

「満月の夕(ゆうべ)」(ソウル・フラワー・ユニオン/HEATWAVE)

「星の少年」(YUSUKE CHIBA - SNAKE ON THE BEACH -)

「Let’s Get Another Place」(NUKEY PIKES)

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/

BRAHMAN OFFICIAL SITE

https://brahman-tc.com/