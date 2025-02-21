ÈïÇú3À¤¤Î¸¶¹ðÃÄÄ¹¡¢È½·è¤ËÊ°¤ê¡¡ÀîÆâ¸¶È¯±¿Å¾º¹¤·»ß¤áÇ§¤á¤é¤ì¤º
¡¡¶å½£ÅÅÎÏÀîÆâ¸¶È¯¤Î±¿Å¾º¹¤·»ß¤áÁÊ¾Ù¤Ï¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÈïÇú3À¤¿¹±ÊÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬¸¶¹ðÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸¶Çú¤â¸¶È¯¤â¡¢¿Í´Ö¤¬¼ê¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ÇÄóÁÊ¤«¤é13Ç¯¤âÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÁÊ¤¨¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÂà¤±¤¿21Æü¤Î¼¯»ùÅçÃÏºÛÈ½·è¤ËÂÐ¤·¡ÖÊ¡Åç¤Î»ö¸Î¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ê°¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Åç¤Ë¸¶È¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ë¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò40Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ÈïÇú¤·¤¿ÁÄÉã¤Ï¡¢¸¶Çú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈïÇú3À¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Åç¤òÎ¥¤ì¡¢°ã¤¦À¤³¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Åç»Ô¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¡¢Ê¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Èó³Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤¿¡£Â´¶È¸å¡¢¹Åç¸©¤Ç¶µ°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë2000Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£