70年代の日本を代表するシンガー・佐井好子が、2021年に復刻し即完売となった、彼女の全アルバム『萬花鏡』『密航』『胎児の夢』『蝶のすむ部屋』『タクラマカン』の5作品をカラー・ヴァイナル仕様にてリイシューする。それぞれの色は、佐井好子本人がアルバムに合わせて選んだもの。前回買い損ねた人もそうでない人も、ファンであれば必携のタイトルだ。●コメントネット上で私のアルバムに対する英語やスペイン語、中国語のコメントを読むたびに、彼らが私のそばにいてくれると感じます。みんな、ありがとう。そして私の作品が時間と場所を超え、人々に届いていることがわかって、とても幸せに感じています。(佐井好子)

リリース情報

【Pre-Order】

https://bio.to/GWCvgh



『萬花鏡』(ディープレッド・ヴァイナル仕様 )





定価: ¥4,950 (税抜\4,500)

発売日: 2025/07/16

極めて耽美幻想的歌手=佐井好子1975年衝撃のデヴュー・アルバム。日本的な土着性〜民謡的歌唱が幽玄な空想世界へ誘う名作には深紅の赤が似合う。大野雄二のアレンジも冴えわたる。



『密航』(ディープブルー・ヴァイナル仕様 )





定価: ¥4,950 (税抜\4,500)

発売日: 2025/07/16

「密航」をテーマにシルクロードあたりの異国情緒溢れる佐井好子幻想ワールドが炸裂する傑作アルバム。まさに女性にしか描けない世界、、聞くものをゆるやかにインナートリップさせる。眠れぬ夜の脳内に彷徨うシルクロードには深い青。



『胎児の夢』(クリア・ヴァイナル仕様 )





定価: ¥4,950 (税抜\4,500)

発売日: 2025/07/16

1枚目に続き大野雄二がアレンジャーとして参加しより音楽的要素を支えた夢野久作的怪奇性極まる佐井ワールド。タイトルの「胎児」が示すようにより内なる精神世界への旅。佐井好子弱冠24歳、詩人で画家で歌手としての孤高なる存在。ジャケも傑作。胎児の世界を思わせる透明に近いクリア盤で。



『蝶のすむ部屋』(ディープパープル・ヴァイナル 仕様)





定価: ¥4,950 (税抜\4,500)

発売日: 2025/08/20

山本剛トリオをバックにした極めてジャズ色の強いアルバム。内なる精神世界から外の世界へ出口を見出したかのようなシュールでダイナミズムな世界。この78年のアルバムの後、佐井は「自分が気に入る曲が書けなくなった」と世界に旅に出る、、、、アルバムの歌詞にも出てくる深い紫で。



『タクラマカン』(ベージュ・ヴァイナル 仕様)





定価: ¥4,950 (税抜\4,500)

発売日: 2025/08/20

30年振りとなった作品!1978年の『蝶のすむ部屋』を最後に「自分の気に入った歌が出来るまでは」と休止宣言をして、、30年。完成したその幻想魅惑の世界をサポートするのはファンでもある山本精一を始め早川岳春、芳垣安洋、JOJO広重、片山広明、プロデュースは吉森信。更に渚にての柴山伸二も参加!より熟成し妖艶な佐井好子の世界が堪能できる。ジャケは勿論本人によるイラスト。盤の色はタクラマカンの果てしない砂、、、で砂漠を流浪する。

Whenever I read the comments on my albums in English, Spanish, Chinese, as well as Japanese through Internet, I feel they are all standing by me.Thank you everybody, and I am very happy to know that my works have transcended time and place, and reached many people.(Yoshiko Sai)