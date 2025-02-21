04 Limited Sazabys、主催の愛知・野外フェス＜YON FES 2025＞を開催
04 Limited Sazabysが、地元・愛知にて自身主催の野外フェス＜YON FES 2025＞を6月21日(土)、22日(日) の2日間にわたって開催することを発表した。同会場にて2016年より開催され、今回で8回目となる。
会場は例年通り、愛知県で最大級の大型公園のモリコロパーク（愛・地球博記念公園）。自然豊かな公園で、大型フェスとして今回も注目を集めるだろう。
ライブ・イベント情報
【日時】2025年6月21日(土)・22日(日)
【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）
【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
【出演アーティスト】
6/21(土)：04 Limited Sazabys / and more
6/22(日)：04 Limited Sazabys / and more
【券種】
6/21(土) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/22(日) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/21(土) 1日入場券￥10,000(税込)
6/22(日) 1日入場券￥10,000(税込)
【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025
【Twitter】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
＜チケット先行＞
■YON TOWN先行 (1日入場券 ※オリジナル特典付き／1日入場券)
応募期間：2/21(金)18:00〜3/9(日)23:59 (抽選・お一人さま2枚まで)
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2025
ライブ・イベント情報
3月24日(月) KT Zepp Yokohama
3月27日(木) 新潟LOTS
3月30日(日) Zepp Sapporo
4月3日(木) Zepp Osaka Bayside
4月4日(金) Zepp Fukuoka
4月6日(日) BLUE LIVE HIROSHIMA
4月9日(水) Zepp Haneda
4月10日(木) Zepp Haneda
4月13日(日) 仙台GIGS
4月16日(水) Zepp Nagoya
4月17日(木) Zepp Nagoya
＜チケット＞
https://sp.04limitedsazabys.com/
関連リンク
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◆04 Limited Sazabys オフィシャルYouTubeチャンネル
◆04 Limited Sazabys オフィシャルFC「YON TOWN」
◆＜YON FES 2025＞ オフィシャルサイト