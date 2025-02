2月21日 発表

「パンデミック・ハザード ~奇跡の一枚~」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」の新イベント「パンデミック・ハザード ~奇跡の一枚~」を開催する。

公式Xにて新たなゲーム内イベントの情報が告知された。公開された画像には巨大なパンちゃんと、両手を大きく広げ相対するジュリの姿が描かれている。ジュリやフウカは新たな衣装姿となっている他、チナツたちの姿も確認できる。

なお、イベントの開催期間や本イベントに合わせて実装される新生徒の情報については追って公開される。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.