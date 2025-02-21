Á°Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÈÍ¥¾¡¡É¡¡ÃæÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÃµ¤ë¡Ø¡È³«Ëë¡É¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù
ÀÐÀî¤Ï4ÈÖ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ï2·î22Æü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£3·î28Æü¤Î¸ø¼°Àï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´À°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÃæÆü¤Ï22Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë19»î¹ç¤òÀï¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥ª¡¼¥×¥óÀïÍ¥¾¡¡É¤ò¾þ¤ê¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ø¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ºÆ¤Ó½Õ¤«¤é²÷¿Ê·â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÃæÆü¤Îº£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¡È³«Ëë¡É¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆü¤Î¡É4ÈÖ¡É¤¬ÞÕ¿È¤Î°ìÈ¯¡ªÃæÅÄæÆ¤¬³«ËëÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿¹ë²÷ÃÆ¤ò¸«¤ë
¢£³«ËëÅê¼ê¤Ï¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Ç·èÄê¡© ÄÌÃ£¡õ¸øÉ½»þ´ü¤ËÃíÌÜ
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ª¤½¤é¤¯¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬ÂçÌò¤òÃ´¤¦¤À¤í¤¦¡£¼ÂÎÏ¡¢ºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Èà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¤¤¤ÄÄÌÃ£¤·¤Æ¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö2·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤º¡£20Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¸å¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç°ìÅÙ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÃÊ³¬¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÍ½¤á¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿Â¾¤ÎÅê¼ê¡¢Îã¤¨¤Ð¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥é¡¼¤¬È´Å§¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¢£³«Ëë4ÈÖ¤ÏÀÐÀî¹·Ìï¡© ºÙÀî¤é¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö³«Ëë4ÈÖ¡×¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡É®Æ¬¸õÊä¤ÏÀÐÀî¹·Ìï¤À¡£20Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4»î¹çÁ´¤Æ¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢20Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê±ºÅº¡Ë¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à1¹æ¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¡¢ËÜ¿Í¤â¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿´°Õµ¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ·ë²Ì¤â½ÐÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë4ÈÖ¤òÂ÷¤¹¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
¡¡Â¾¤Ë¤Ïº£¤ä¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÇ½ç¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÊ¡±ÊÍµ´ð¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤â4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËºÙÀî¤ÏÂÇÀþ¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐÀî¹·¤È¤È¤â¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£³«Ëë1·³ÏÈÁè¤¤¤Ï¡© ¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï½ªÈ×¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢³«Ëë1·³Áè¤¤¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ë¡£Ìî¼ê¤Ê¤éÂåÂÇ¡¢ÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¡£Åê¼ê¤Ê¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¿ØÍÆ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£ËèÇ¯¤Î·¹¸þ¤Ç¹Ô¤¯¤ÈºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï3·î18¡Á19Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¡¢21¡Á23Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë¤¬¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼ã¼ê¤Ï16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¹Ô¤¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Î1¤«·î¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀïÎÏ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¸Ä¡¹¿Í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·À¸¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
[Ê¸:ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]