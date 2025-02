HIGHLIGHTのデビュー15周年記念アジアツアー『LIGHTS GO ON, AGAIN』を映画化した『HIGHLIGHT: LIGHTS GO ON, AGAIN IN CINEMA』より、場面写真が解禁となった。

ユン・ドゥジュン、ヤン・ヨソプ、イ・ギグァン、ソン・ドンウンのメンバーからなるHIGHLIGHT(ハイライト)は2009年10月16日に韓国でBEAST(ビースト)としてデビュー。『Bad Girl』『Mystery』(09)、『Shock』(10)など数々のヒット曲で人気を集めた。2016年に前事務所との契約終了に伴い個人事務所を設立し、2017年3月にHIGHLIGHTとして1stミニアルバム『CAN YOU FEEL IT?』を発売。2021年にはメンバー全員の兵役を経て完全体での活動を再開させた。2024年3月に発売した5thミニアルバム『Switch On』のタイトル曲『BODY』が韓国の音楽番組で1位を獲得するなど、変わらない人気を証明している。

3月28日より2週間限定で公開される本作は、昨年、ソウルKSPOドームで行われたデビュー15周年記念アジアツアー『LIGHTS GO ON, AGAIN』のパフォーマンスのほか、リハーサルなど舞台裏の様子、メンバーの本音が明かされるインタビューまで収録された、HIGHLIGHTの15年間を集約したライブドキュメンタリー映画。日本公開決定が報じられると、待ちわびたファンから歓喜の声が続々と上がり注目を集めた。

そんな本作より今回、ライブシーンの場面写真が解禁された。ステージ上のメンバーが捉えられており、ダンスシーンやバラードを歌い上げる姿のほか、ファンと一体になってライブを楽しむ様子が写し出されている。

そして、本日(2月21日)18時より、ムビチケオンライン券が販売開始。3月7日より販売開始となるムビチケカードに先駆けて販売されるオンライン券では、購入特典としてポスタービジュアルのオリジナルスマホ壁紙が配布される。さらに鑑賞後の特典としてムビチケデジタルカードの配布も決定。詳細は公式サイトより確認できる。

購入時特典(上)、鑑賞後特典(下)

© Around US ENTERTAINMENT Co., Ltd.