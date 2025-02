【ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド】休止期間:3月4日まで

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」の休止期間を3月4日まで延長すると発表した。

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」は、お気に入りのBGMをバックに、空飛ぶように滑走するローラーコースター。もともと2月5日から2月24日まで休止と案内されており、今回休止期間が3月4日まで延長となった。

またこれに伴って、2月25日から3月19日まで休止予定だったアトラクション「ジョーズ」の休止期間を変更。新たな休止期間は4月6日から4月28日までとなる。2月19日までに対象チケットを購入している場合は、代替アトラクションが案内される。

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

ジョーズ

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.