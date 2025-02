上映中の映画『ベルサイユのばら』のアントワネットとフェルゼンのスペシャルイラストが到着! 来場者特典第5弾として特製ポストカードの配布が決定したほか、平野綾と加藤和樹による歌唱付き上映会のライブビューイングが決定した。『ベルサイユのばら』の原作は、1972年より<週刊マーガレット>(集英社)にて連載された池田理代子による歴史フィクション作品。革命期のフランスで生きるマリー・アントワネット、オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェを中心に、フランス革命に至る悲劇を描いた。宝塚歌劇団による舞台化やテレビアニメ化など、メディアミックス作品のそれぞれが大ヒットを記録したことで、「ベルばらブーム」は社会現象にまで膨らみ、原作漫画の累計発行部数は2000万部を突破。少女漫画界に金字塔を打ち立てた。

先週公開されたオスカル・アンドレのスペシャルイラストに引き続き、このたびキャラクターデザイン・岡真⾥⼦によるマリー・アントワネットとフェルゼンのスペシャルイラストが公開。許されぬ思いと知りながらも惹かれ合い、時代の波に翻弄されたふたり――その切なくも情熱的な愛の瞬間が、美しく情感豊かに描かれている。さらに好評だった第4弾に引き続き、来場者特典第5弾として、本イラストを使⽤した特製ポストカードの配布が決定。配布期間は2025年3⽉1⽇(⼟)〜3⽉7⽇(⾦)となる。永遠に語り継がれる愛の物語を、ぜひ劇場でご体感ください!さらに、3⽉1⽇(⼟)に開催される歌唱付き上映会のライブビューイングが決定!平野綾(マリー・アントワネット役)&加藤和樹(フェルゼン役) による歌唱とトーク付きの舞台挨拶を全国の映画館に配信される。映画を彩る麗しく壮⼤な挿⼊歌『The Rose of Versailles(MovieEdit)Special ver.【マリー・アントワネット、フェルゼン】』、『Ma Vie en Rose(MovieEdit)【マリー・アントワネット】』、『Soul to Soul (MovieEdit)【フェルゼン】』、『Resonance of Love【マリー・アントワネット、フェルゼン】』の4曲もお披露目される。ライブビューイングのチケットは、上映を⾏う各劇場の公式サイト、劇場窓⼝にてお買い求めいただける。(C)池⽥理代⼦プロダクション/ベルサイユのばら製作委員会