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Special thanks to @rnrtoursjp, @vmagencyjp, @chanmei_camera, all the bands, and all of you!
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- Softspoken (@softspokenband) June 7, 2024
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6. Alone¡Ê¥¢¥í¡¼¥ó¡Ë
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8. Oblivion (Live in Studio)¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
9. Bones (Live in Studio)¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
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Special thanks to @rnrtoursjp, @vmagencyjp, @chanmei_camera, all the bands, and all of you!
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- Softspoken (@softspokenband) June 7, 2024
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2. Invincible¡Ê¥¤¥ó¥ô¥£¥ó¥·¥Ö¥ë¡Ë
3. Throw Me Your Roses¡Ê¥¹¥í¡¼¡¦¥ß¡¼¡¦¥æ¥¢¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡Ë
4. I Against Me¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥ß¡¼¡Ë
5. Oblivion¡Ê¥ª¥Ö¥ê¥ô¥£¥ª¥ó¡Ë
6. Alone¡Ê¥¢¥í¡¼¥ó¡Ë
7. Lovetok¡Ê¥é¥ô¥È¥Ã¥¯¡Ë
8. Oblivion (Live in Studio)¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
9. Bones (Live in Studio)¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
10. Sleight of Hand (Live in Studio)¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
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