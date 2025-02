米ロックバンド・LINKIN PARK(リンキン・パーク)が、さいたまスーパーアリーナにて来日公演を開催。ここでは、12日に開催された来日公演の2日目の模様をレポートしたい。今回の公演は、新ボーカリストのエミリー・アームストロングを迎えた新体制で行われ、来日公演は7年ぶり。初日の公演ではマイク・シノダ(ボーカル、MC、ギター、キーボード)の誕生日を祝うほっこりシーンもあったが、2日目はどのような盛り上がりを見せるのか期待が膨らむ。

開演時刻となり「怪獣大戦争マーチ」が場内に響いたあと、エミリーとマイク以外のメンバーが登場。2人を呼び込むように轟音を響かせると、エミリーとマイクが登場して1曲目「Somewhere I Belong」が演奏された。エミリーはまさに紅一点の赤い衣装で登場し、力強い歌声で早くもオーディエンスを虜にしていく。ステージアクションは派手ではないものの、彼女の歌声の説得力はすさまじい。前任の故チェスター・ベニントンの象徴的なシャウトを継承しつつも、艶やか&エネルギッシュな歌唱スタイルでバンドに新たな魅力を加えており、“チェスターの代役”という雰囲気は皆無だ。クールにギターをかき鳴らす姿も魅力にあふれ、オーディエンスをあおる際に見せるギャップあふれる笑顔にも目を奪われる。アンプ類が置かれていないシンプルなステージで、新旧織り交ぜた楽曲が演奏されていくが、演出がシンプルなぶん各メンバーの演奏力やミュージシャンシップの高さ、アレンジの細部が伝わってきて見どころ・聴きどころが尽きない。ゆったりとしたリズムが気持ちいい「Waiting For The End」では、エミリーとマイクの美しいハーモニーも相まって多くのファンが気持ちよさそうにペンライトを揺らし、前半のハイライトともいえるシーンとなった。多才なメンバーたちをフィーチャーしたコーナーも設けられるなど、今回の来日公演ではさまざまな角度からバンドの魅力を味わうことができた。ベースのフェニックスはハードなプレイでバンドを支えながらキーボードを弾くシーンがあったり、DJのジョー・ハーンはクールなスクラッチを見せたと思えば、映像カメラマンとなって臨場感あふれるステージ上の様子を届けてくれた。ドラムのコリン・ブリテンはパワフルなドラミングだけでなくギターの演奏でも会場を盛り上げ、サポートギターのアレックス・フェダーの堅実なプレイも光った。後半になるとエミリーのシャウトもさらにギアが上がり、圧倒的な歌唱で「One Step Closer」「Numb」「In The End」「Faint」などの人気曲を畳みかけ、会場には大合唱が響き渡った。2日目は誕生日のお祝いなどのセクションはなく、MCも少なかったものの、充実のセットリストで本編は終了した。アンコールではエミリーがロサンゼルス・ドジャース大谷翔平のベースボールシャツを着て登場。本編よりもややリラックスした様子で楽しげにパフォーマンスを見せ、あっという間に4曲が終了。新体制のリンキン・パークの魅力を十二分に見せつけたライブとなった。【2025年2月12日(水)さいたまスーパーアリーナ公演 セットリスト】1.Somewhere I Belong2.Points of Authority3.New Divide4.The Emptiness Machine5.The Catalyst6.Burn It Down7.Over Each Other8.Waiting for the End9.Castle of Glass10.Two Faced11.Joe Solo12.Mike Solo(When They Come for Me / Remember the Name)13.Keys to the Kingdom14.One Step Closer15.Lost16.Good Things Go17.What I’ve Done18.Overflow19.Numb + Numb/Encore20.In the End21.Faintアンコール22. Papercut23. Lying From You24. Heavy Is the Crown25. Bleed It Out