イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画「ちいかわ」と「コンバース」のコラボレーションシューズが登場!

取り外し可能な「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のぬいぐるみ付きシューズなど、全3型がラインナップされます☆

コンバース「ちいかわ」コラボレーションシューズ

発売日:2025年2月26日(水)より順次

販売店舗:CONVERSE STORE HARAJUKU、White atelier BY CONVERSE、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP及び、コンバース取扱い一部店舗

コンバースから「ちいかわ」とのコラボレーションシューズが登場!

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画です。

いつも一生懸命な「ちいかわ」と友だちの「ハチワレ」、「うさぎ」などの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語は、幅広い世代から人気を集めています。

そんな「ちいかわ」の世界観を余すところなく詰め込み、こだわり抜いたシューズが全3型展開されます。

ALL STAR CL HI / CHIIKAWA

価格:各9,900円(税込)

カラー:ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ

サイズ:22.0〜28.0、29.0、30.0cm

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」のそれぞれのイメージカラーを落とし込んだデザイン。

春のおしゃれにぴったりなハイカットスニーカーです☆

ALL STAR CM HI / CHIIKAWA

価格:13,200円(税込)

カラー:マルチ

サイズ:22.0〜28.0、29.0、30.0cm

アッパーには、漫画の中で描かれている「食」にまつわるコマを集めて作成したオリジナルの柄を採用した特別なデザイン。

ユニセックスで楽しめる、個性的でおしゃれなスニーカーです☆

ALL STAR MC OX / CHIIKAWA

価格:各16,500円(税込)

カラー:ちいかわ、ハチワレ、うさぎ

サイズ:22.0〜28.0、29.0、30.0cm

自由に付け替えできるぬいぐるみを大胆にも取り付けたインパクトのあるデザイン。

「ちいかわ」たちのぬいぐるみがファッションのアクセントになってくれます☆

「ちいかわ」の世界観がぎゅっと詰まった、おしゃれでユニークなスニーカー!

「ちいかわ×コンバース」のコラボレーションシューズは、CONVERSE STORE HARAJUKU、White atelier BY CONVERSE、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP、コンバース取扱い一部店舗にて、2025年2月26日(水)より順次販売開始です。

