「HG 1/144 サイコ・ガンダムMk-II」は3月22日発売！ BANDAI SPIRITS「2025年3月発売スケジュール」公開「30MP 後藤ひとり」は同日、「HG ヴァイスリッター」は3月8日発売
「HG 1/144 サイコ・ガンダムMk-II」3月22日発売予定
BANDAI SPIRITSは、2025年3月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。
本スケジュールによると、ガンプラより「HG 1/144 サイコ・ガンダムMk-II」と「MG 1/100 ガンダムヴィダール」は3月22日に発売。美少女プラモ「30MP 後藤ひとり」も同日に発売が予定されている。
またその他にも「HG ヴァイスリッター」や「30MF リーベルアーチャー」は3月8日に、「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 04」「30MF ローザンアーチャー」「30MS オプションフェイスパーツ 表情セット7[カラーA] / 表情セット8[カラーB]」「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.11」などは3月15日に発売予定となる。
「MG 1/100 ガンダムヴィダール」3月22日発売予定
「30MP 後藤ひとり」3月22日発売予定
「HG ヴァイスリッター」3月8日発売予定
「30MF リーベルアーチャー」3月8日発売予定
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 04」3月15日発売予定
「30MS オプションフェイスパーツ 表情セット7[カラーA]」3月15日発売予定
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