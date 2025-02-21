¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤é½êÂ°¤Î¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¡×¡¢¡ÖÈðëîÃæ½ý¹Ô°Ù¡×¤Ë¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÊý¿Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¡×¤Ï21Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¹Ô°ÙÅù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£STARTO¼Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤é½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ç³«¼¨ÀÁµá
¡Ö³§ÍÍ¤«¤é²¹¤«¤¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¯°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¤ÎSNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢µõµ¶¤ò´Þ¤à²²Â¬µ»ö¤Î·ÇºÜ¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ëÅê¹Æ¤äº¾µ½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ê¤É¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈµÚ¤ÓÊÀ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿´¤òÄË¤á¤ë¸½¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ø·¸µ¡´ØµÚ¤Ó¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨ÀÁµáÅù¤ò¤·¤Æ¹Ô°Ù¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁÊ¾ÙÅù¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤àÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÊý¿Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£