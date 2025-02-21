¹âÌÚ¡Ö¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¾å¤²¤ë¡×¡¡¥¹¥Ô¡¼¥ÉWÇÕÂè5Àï³«Ëë
¡¡¡Ú¥È¥Þ¥·¥ç¥Õ¥Þ¥¾¥¦¥£¥¨¥Ä¥¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè5Àï¤Ï21Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Þ¥·¥ç¥Õ¥Þ¥¾¥¦¥£¥¨¥Ä¥¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£20Æü¤ÏÆüËÜÀª¤é½Ð¾ìÁª¼ê¤¬²ñ¾ì¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÇÄ´À°¡£½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê3·î¤Î¡ËÀ¤³¦µ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹âÌÚ¤Ï¸ÞÎØ¼Â»Ü¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀªÃ±ÆÈºÇÂ¿¤ÎWÇÕÄÌ»»35¾¡¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢ÆÀ°Õ¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÄ¾¶á2Àï¤È¤â2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Âè1Æü¤Ï³Ê²¼¤Î500¥á¡¼¥È¥ëB¥¯¥é¥¹¤ò38ÉÃ01¤ÇÀ©¤·¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö²ÝÂê¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£