「DAISO(ダイソー)」に、ディズニー・アニメーション『スパイディとすごいなかまたち』シリーズが初登場!

通園・通学にぴったりのレッスンバッグやワッペンなど、カラフルなデザインのグッズがラインナップされています☆

DAISO(ダイソー) ディズニー・アニメーション『スパイディとすごいなかまたち』グッズ

価格:110円(税込)〜550円(税込)

発売時期:2025年1月下旬から順次発売

※商品により発売時期が異なります

商品:全27種類

発売店舗:全国のDAISOおよびダイソーネットストア

※店舗により取扱種類、在庫が異なる場合があります

全国のダイソーに、ディズニー・アニメーション『スパイディとすごいなかまたち』シリーズが初登場!

ハンカチやバッグをはじめ、ワッペンやキーホルダーなど学校生活でも使えるグッズを中心に全27種類がラインナップされています。

© 2021 MARVEL

2021年からディズニー・チャンネルなどで放送されている作品『スパイディとすごいなかまたち』

「スパイディ」「ゴースト・スパイダー」「スピン」の3人が、スパイダー・チームを結成し、街の平和を守るため、悪に立ち向かうスパイディたちの活躍を描いた子どもたちにも人気のアニメーション・シリーズです。

今回は、“『スパイディとすごいなかまたち』のデザインで通園・通学を楽しく”をコンセプトにグッズを展開。

ベースカラーにホワイトやブルーを取り入れ、「スパイディ」のスーツやカラフルな世界観を表現したデザインにこだわりを感じます☆

ワッペンからレッスンバッグまで「スパイディ」と学校生活を楽しく過ごせるようなグッズ展開もポイントです。

レッスンバッグ各種

価格:110円(税込)〜330円(税込)

ブルー基調とホワイト基調のレッスンバッグやシューズケース。

「スパイディ」たちの総柄がおしゃれなタオルハンカチなど、毎日使いたいグッズがそろっています。

ワッペン各種

価格:各110円(税込)

ワッペンをはじめ、シールなど名付けや目印付けにぴったりのグッズ。

左右が分かるシールや、かかとリングなど、上靴用のグッズは入園準備にもおすすめです☆

ダイカットポーチ・舟形巾着各種

価格:110円(税込)〜330円(税込)

体操服や給食エプロン、お弁当、コップなど通園・通学に必要な巾着袋を各サイズで展開。

「スパイディ」「ゴースト・スパイダー」「スピン」の顔をかたどったダイカットポーチラインナップされます。

子どもたちに人気の「スパイディ」「ゴースト・スパイダー」「スピン」の通園・通学に便利なグッズ!

ディズニー・アニメーション『スパイディとすごいなかまたち』シリーズは、全国のDAISOおよびダイソーネットストアにて、2025年1月下旬より順次販売開始です。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マーベルキャラクターのかわいい雑貨!DAISO(ダイソー) ディズニー・アニメーション『スパイディとすごいなかまたち』 appeared first on Dtimes.