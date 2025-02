サンリオによる「株式会社サンリオ 統合報告書2024」が、アメリカの2大レポートコンペティションの1つである「2023/24 Vision Awards」の統合報告書部門で世界総合1位を受賞!

「One World, Connecting Smiles.」というビジョンを掲げ、企業理念「みんななかよく」の実現を目指す「サンリオ」の総合報告書が、高い評価を受けました。

サンリオ「2023/24 Vision Awards」統合報告書部門 世界総合1位受賞

LACP公式サイト(「2023/24Vision Awards」サンリオ受賞の詳細):https://www.lacp.com/202324vision/awards-annual-report-competition-1341.htm

※英語

米国の2大レポートコンペティションの1つである米国LACP主催のレポートコンペティション「2023/24 Vision Awards」の統合報告書部門で、「株式会社サンリオ 統合報告書2024」が世界ランキング1位を受賞しました!

今回の評価は、8項目の評価のうち「クリエイティビティ」や「レポートカバー」「ステークホルダーへのメッセージ性」など7項目で満点の評価を獲得。

100点満点中99点を獲得し世界総合1位にランクインしました!

さらにプラチナ賞を受賞。

芸術面で秀で、コミュニケーション方法に優れている企業に与えられる賞「技術功績賞(Technical Achievement Award)」も受賞しました。

「株式会社サンリオ 統合報告書2024」について

「株式会社サンリオ 統合報告書2024」:https://corporate.sanrio.co.jp/ir/library/integrated-report/

サンリオは2024年10月、初めての統合報告書となる「株式会社サンリオ 統合報告書2024」を発行。

表紙には、「One World, Connecting Smiles.」というビジョンを掲げています。

サンリオはこのビジョンを胸に、一人一人の笑顔を作り出し、幸せの輪を広げていくことによって「みんななかよく」という企業理念の実現を目指しています。

コンテンツでは、新経営陣による価値創造ストーリー、中期経営計画(2025年3月期―2027年3月期)の成長戦略、マテリアリティを紹介。

また特集として、トップからの挨拶、経営を担う取締役のインタビューなどが掲載されています。

LACP「2023/24 Vision Awards」とは

アメリカLACP(League of American Communications Professionals)が主催する、世界最大規模のコーポレートコミュニケーション・ツールに関する総合コンペティション。

10を超える国と地域から1,000近くの企業・団体がエントリーしており、審査は、メッセージ性、明確さ、クリエイティビティなど8つの評価基準に基づいて行われます。

「株式会社サンリオ 統合報告書2024」が、各項目で高い評価を得てプラチナ賞や技術功績賞も受賞!

「サンリオ」の総合報告書が、米国LACP主催のレポートコンペティション「2023/24 Vision Awards」の統合報告書部門で世界総合1位を受賞したニュースの紹介でした☆

