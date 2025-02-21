¼ê¤ò¾å¤²¤ÆŽ¢¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤óŽ£¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡Ä¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤Û¤·¤¿»þ¤Ë¤¹¤ë"°ìÎ®¤Î¤·¤°¤µ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»çµ®¤¢¤¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ï¤«¤ë¥ï¥¤¥ó¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¡È¥×¥í¥í¡¼¥°¤Î°ìÇÕ¡É¤ò
½Å¤¤Èâ¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Îå°Ýß(¤¸¤å¤¦¤¿¤ó)¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤¹¤°¤Ë¡Ö¤ª°û¤ß¤â¤Î¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥½¥à¥ê¥¨¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö¿©»ö¤âÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï1ÇÕ¡¢°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤òÁª¤Ö¤Î¤¬³Ê¼°¹â¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎ®¤ì¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤ÆÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ÎÁ°ÁÕ¡¢¾®Àâ¤ÎÁ°½ñ¤¤ÎÌò³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ª¼ò¡¢¤³¤ì¤¬¿©Á°¼ò¡Ê¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ó¡¼¥ë¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò¤°¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥ï¥¤¥ó¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Ãº»À¥¬¥¹¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Î°ßÂÞ¤ò»É·ã¤·¤Æ¡¢¿©Íß¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤«¤é¤æ¤é¤æ¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëË¢¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Çµ¤Ê¬¤â¹âÍÈ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¡£Ê£»¨¤Ê¹á¤ê¤È³ê¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃº»À¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¿É¸ý¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£´Å¤¤¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¿©»ö¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËËþÊ¢´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¦ËüÇ½Áª¼ê
¿©Á°¼ò¤ò°û¤ß½ª¤¨¤¿¤é¡¢Ê¬¸ü¤¤¥ï¥¤¥ó¥ê¥¹¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¶ÃíÊ¸¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÍê¤â¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥°¥é¥¹¤ÇÍê¤à¤Ê¤é¤Ð¡¢Ë¢¢Í¿É¸ý¤ÎÇò¢Í¡Ê¥í¥¼¡¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¢Í¿É¸ý¤ÎÀÖ¢Í´Å¸ý¤Î½ç¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤³¤Î½çÈÖ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·Ú¤¤¤â¤Î¤«¤é½Å¤¿¤¤¤â¤Î¤Ø¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢·Ú¤¤¤â¤Î¤«¤é½Å¤¿¤¤¤â¤Î¤Ø¤È½çÈÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤¿©»ö¤Ë¤Ï·Ú¤¤¥ï¥¤¥ó¡¢½Å¤¿¤¤¿©»ö¤Ë¤Ï½Å¤¿¤¤¥ï¥¤¥ó¡£·Ú¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç1ËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÇÄÌ¤¹¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤äÆ±ÀÊ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡£Ãº»À¥¬¥¹¤¬¿©¤ÙÊª¤Î¥¯¥»¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¿©Á°¼ò¤Ë¤â¿©Ãæ¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÏËüÇ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¾Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê¹á¤ê¡Ê¤³¤ì¤ò¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¹á¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹á¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë¿©¤ÙÊª¤Î¥¯¥»¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿©»ö¡ÊµûÍñ¡¢¿Ý¤ÎÊª¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´¥ÇÕ¤«¤é¤ª¿©»ö¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ºÇ¸å¤Ë°û¤à¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¡Ö¡º(¤·¤á)¥·¥ã¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡×¤Î3Âç¸¶Â§¤È¤Ï
ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡Ê·ëº§¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î·ëº§¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡ÖÀäÂÐ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ç¡¢À¸µû¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤Ë´Å¸ý¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³«¤¯¤È¤¤äÀÜÂÔ²ñ¿©¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤Î¸¶Â§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¿Í¤Ë¤â¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎÁÍý¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥ï¥¤¥ó
½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤¬Æ±¤¸¤À¤È¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤â½Ð¿ÈÃÏ¤¬Æ±¤¸¤À¤È¼«Á³¤È¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¶¿ÅÚ¤¬Æ±¤¸ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤Ï¡ÖÄêÈÖ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤½¤í¤¨¤ë
¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿½Å¤¿¤¤¥½¡¼¥¹¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÆùÎÁÍý¤È·Ú¤¤Çò¥ï¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤¬ÎÁÍý¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤â¤·¤«¤ê¡£Á¯µû¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ë½Å¸ü¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¤À¤È¡¢ÎÁÍý¤¬ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿§¤ä¹á¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤½¤³¤Ç¡¢·Ú¤¤ÎÁÍý¤Ë¤Ï·Ú¤¤¥ï¥¤¥ó¡¢½Å¤¿¤¤ÎÁÍý¤Ë¤Ï½Å¤¿¤¤¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¡£¤è¤¯µûÎÁÍý¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¡¢ÆùÎÁÍý¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¤³¤ÎË¡Â§¤«¤é¤Ç¤¹¡£
£¶¦ÄÌ¹à¤òÃµ¤¹
¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤È¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤ÇÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ë¤ÈÌµÍý¤Ê¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿§¡×¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¿§¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÆùÎÁÍý¤Ë¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÜÆù¤äÆÚÆù¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¿ÈÆù¤Ï½Å¤¿¤á¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¤Ë¡¢¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥·¥é¡¼¤«¤é¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¡¢¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¹áÁðÅº¤¨¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥¹¥È¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤é
¥ï¥¤¥ó¤ò¥Ü¥È¥ë¤ÇÍê¤à¤È¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤¬¡Ö¤ªÌ£¸«¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥°¥é¥¹¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò¾¯¤·Ãí¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Û¥¹¥È¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£Æ±ÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò¼õ¤±¡¢¶ÛÄ¥¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇºÇ¤â¥É¥¥É¥¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ï¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â·òÁ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤Ï·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤ÏÈ´Àò¸å¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ë³ÎÇ§¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯Ìò¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼çºÅ¼Ô¡Ê¾·ÂÔ¼Ô¡ËÂ¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥ï¥¤¥ó¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¡Ê³°´Ñ¡Ë¡¿¹á¤ê¡¿Ì£¤ï¤¤¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤Î¾å¤Ç¤«¤¶¤·¤ÆÂù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹á¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¿·Ê¹»æ¤Î¼¾¤Ã¤¿Æ÷¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤â³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ò¤È¤¤É¤¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤â¤·¡¢¡ÖÊÑ¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥½¥à¥ê¥¨¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó¥Þ¥Ê¡¼
¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊ£»¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢º£ÅÙ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤°¤Î¤ÏÃ¯¡©
¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÇÀ±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤¬¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¹¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥½¥à¥ê¥¨¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤Û¤«¤Ë²¿¤«°û¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÜ¤Ç¹ç¿Þ¤¹¤ë¤È¥½¥à¥ê¥¨¤¬Ãí¤®Â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤òÂÔ¤Æ¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÇÃí¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¢¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤¬¤ì¤ë¤È¤¤Ï
ÆüËÜ¼ò¤Ê¤é¤Ð¡¢Î¾¼ê¤ÇÇÖ(¤µ¤«¤º¤)¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¼ò¤ò¤¦¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ï¥¤¥ó¤Ï¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥½¥à¥ê¥¨¤¬¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤°¤È¤¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¥ì¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç
´ðËÜÅª¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ï½÷À¤¬½Å¤ó¤¼¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈ¯¾Í¤Ç¡Öµ³»Î¡Ê¥Ê¥¤¥È¡ËÊ¸²½¡×¤ÎÌ¾»Ä¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¡£¤½¤Î¤¿¤á¥½¥à¥ê¥¨¤Ï½÷À¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡Ê¥Û¥¹¥È¤¬½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î½÷À¤¬ºÇ¸å¤È¤¤¤¦Îã³°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â¡¢·è¤·¤Æ½÷À¤Ë¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ê¡¢Ãí¤¬¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÂç¥¿¥Ö¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï½÷À¤¬¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤°¤È¡Ö¾«ÉØ¤Î¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë
¥ï¥¤¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥ï¥¤¥ó¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖµÇ°Æü¤À¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢µá¤á¤ë¥ï¥¤¥ó¤¬¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ò¡¢¡ÖBYO¡ÊBring Your Own Wine¡á¥Ö¥ê¥ó¥° ¥æ¥¢ ¥ª¥¦¥ó ¥ï¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£È¯ÁÛÎÏË¤«¤Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¹¤ÎÎÁÍý¤È¹ç¤ï¤»¤ë¥ï¥¤¥ó²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆBYO¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏBYO¤Ç¤¤ëÅ¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ê¡ÖWine@¡×¤Ê¤É¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¸¶²Á¤Î¹â¤¤¿©»ö¤è¤ê¤â¡¢°û¤ßÊª¤ÇÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹Â¦¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢BYO¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÇÛÎ¸
¡»ý¤Á¹þ¤ßÂå¤ò»ÙÊ§¤¦
BYO¤¹¤ë¤È¤¤ÏÅ¹Â¦¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ßÂå¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£ÅÔÆâ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1ËÜ2000±ß¤«¤é3000±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á¹þ¤à¥ï¥¤¥ó¤â¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ê¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯°Â¤¯¤Ê¤¤»ý¤Á¹þ¤ßÂå¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1000±ß¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÅ¹¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ïµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¢»ý¤Á¹þ¤ß¥ï¥¤¥ó¤À¤±¤Ç´°·ë¤µ¤»¤Ê¤¤
´¥ÇÕÍÑ¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¥ï¥¤¥ó¤Ï¤ªÅ¹¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢BYO¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡ÊÄ¹´ü½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¥ï¥¤¥ó¡Ë¤ä´õ¾¯¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¾¯¤·¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊBYO¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ï¥¤¥óÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
----------
»çµ® ¤¢¤¡Ê¤·¤À¤«¡¦¤¢¤¡Ë
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥Ç¥å¡¦¥ô¥¡¥ó¡×¹Ö»Õ
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥Ç¥å¡¦¥ô¥¡¥ó¡×¹Ö»Õ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÍ¢Æþ¾¦¼Ò¶ÐÌ³¡£Âà¼Ò¸åÅÏÊÆ¤·¡¢¥ï¥¤¥ó½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä´ë¶È¸¦½¤¤Ë¤Æ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¼çºÅ¤ÎJ.S.A.¥ï¥¤¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Á´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ê2016¡Ë¡£¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î»ØÆ³¼ÂÀÓ¤Ï3500¿ÍÄ¶¡£¥¯¥é¥¹Á´°÷¹ç³Ê¤ò4ÅÙÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¥È¥Ã¥×¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¼¹É®¡¦´Æ½¤¡¦¼èºà¶¨ÎÏ¡¦½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡»çµ®¤¢¤¤Î¥½¥à¥ê¥¨»î¸³1ºýÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥Ç¥å¡¦¥ô¥¡¥ó¡×¹Ö»Õ »çµ® ¤¢¤¡Ë