【全高校掲載】2025年度 山形県公立高校一般入試 志願倍率 令和7年度一般入学者選抜試験倍率 村山・置賜・庄内・最上地方の県立高等学校
がんばれ高校受験生！
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令和7年度入学の山形県公立高等学校の一般入試志願倍率が、2月21日に発表になりました。
山形東、山形南、山形西、山形北、山形中央をはじめ、寒河江や酒田東、米沢興譲館や東桜学館など・・・県内全地域の倍率を掲載します。
各高校の志願倍率は画像で。
受験生のみなさん、ご家族のみなさん、体調に気をつけて最後まで駆け抜けてください！
試験日は3月7日、合格発表は3月17日です。
【各高校の合格発表時間はこちら】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/1744590?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=1744590&image=2