シンシア・エリヴォ、舞台『ジーザス・クライスト・スーパースター』でジーザスに！

映画『ウィキッド ふたりの魔女』で注目のシンシア・エリヴォが、この夏米ハリウッド・ボウルで上演されるロック・オペラ舞台『ジーザス・クライスト=スーパースター』で、ジーザス・クライストを演じることがわかった。この度シンシアがインスタグラムにて、シンシアのキャスティングを伝えるハリウッド・ボウルの発表をシェア。ストーリーズでも、このニュースを伝える記事をシェアし、「この夏はちょっと忙しい。待ちきれない」と綴っている。

『キャッツ』『オペラ座の怪人』の作曲家A・ロイド=ウェバーと『ライオンキング』の作詞家ティム・ライスが手掛けた『ジーザス・クライスト=スーパースター』は、イエス・キリスト(ジーザス・クライスト)が十字架にかけられるまでの最後の7日間を描いたミュージカル。コンセプトアルバムリリースされたのち、1971年にブロードウェイで初上演。以来名作として、世界中で上演されてきた。2018年には、ジョン・レジェンドがジーザスを演じた『ジーザス・クライスト・スーパースター・ライブ・イン・コンサート』も放送された。シンシアは2020年にも、オール女性キャストで上演された公演でマグダラのマリアを演じ、名曲“I Don’t Know How to Love Him.”を披露している。ハリウッド・ボウルで行われる『ジーザス・クライスト=スーパースター』の公演は、8月1日から3日まで上演。トニー賞受賞のセルヒオ・トゥルヒーヨが演出と振り付けを手掛け、同じくトニー賞受賞のステファン・オレーマスが音楽監督と指揮を担当する。引用:「Cynthia Erivo」インスタグラム(@cynthiaerivo)