＜個人投資家の予想＞ 02月21日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(5287) イトヨーギョ 東証スタンダード
(2695) くら寿司 東証プライム
(4598) デルタフライ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(4892) サイフューズ 東証グロース
(218A) リベラウェア 東証グロース
(9697) カプコン 東証プライム
(3697) ＳＨＩＦＴ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(5287) イトヨーギョ 東証スタンダード
(2695) くら寿司 東証プライム
(4598) デルタフライ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(4892) サイフューズ 東証グロース
(218A) リベラウェア 東証グロース
(9697) カプコン 東証プライム
(3697) ＳＨＩＦＴ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS