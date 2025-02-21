■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(5287) イトヨーギョ　 東証スタンダード
(2695) くら寿司　　　 東証プライム
(4598) デルタフライ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン　 東証グロース
(4892) サイフューズ　 東証グロース
(218A) リベラウェア　 東証グロース
(9697) カプコン　　　 東証プライム
(3697) ＳＨＩＦＴ　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS