AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は20日に決勝トーナメント1回戦の全日程を終了し、8強が出揃った。 サンフレッチェ広島 は準々決勝でライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)と対戦する。広島は決勝トーナメント1回戦でナムディン(ベトナム)と対戦し、3-0で勝利した第1戦の勢いそのまま第2戦では4-0で勝利。2戦合計7-0で準々決勝へ駒を進めた。次戦の相手となるライオン・シティ・セーラーズはF組を首位通過し、決勝トーナメント1回戦ではムアントン・ユナイテッド(タイ)に2戦合計7-2で勝利した。国内リーグでは現在首位に位置している。

そのほか東地区では全北現代(韓国)とシドニーFC(オーストラリア)が8強入りを果たしている。準々決勝は3月に開催される。【準々決勝】[第1戦]3月4日(火)トラクター vs アルタアーウン3月5日(水)シャバブ・アルアハリ vs シャルジャ広島 vs ライオン・シティ・セーラーズ3月6日(木)全北現代 vs シドニーFC[第2戦]3月11日(火)アルタアーウン vs トラクター3月12日(水)シャルジャ vs シャバブ・アルアハリライオン・シティ・セーラーズ vs 広島3月13日(木)シドニーFC vs 全北現代