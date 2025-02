京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

この地域の開拓者の一員だったザンビーニ家の3兄弟がワイナリーを改装して開いたレストランです。

店内ではパスタやピッツァなど、気軽に楽しめるイタリアンが提供されています☆

東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約860席

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーに位置するレストラン「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

ワイナリーを改装したというカウンターサービスのレストランで、約860席の広々とした店内でパスタやピッツァといったイタリアンを楽しむことができます!

店内には、ワインの樽などワイナリーの名残も。

今回は、そんな「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」のグランドメニューを紹介していきます☆

メインディッシュ

種類豊富なイタリアンメニューの数々。

ミートボール・スパゲッティ

価格:1,100円

3個の大きくて丸いミートボールが添えられているボリューム満点なスパゲッティ。

濃厚なミートソースに絡めていただくスパゲッティは絶品です◎

スパゲッティ、ベジタブルソース

価格:1,100円

提供期間:2024年12月26日〜

原材料に肉、魚介、卵、乳、はちみつ、ゼラチンを使用していないスパゲッティ。

野菜をたっぷりと使用したベジタブルソースでいただきます☆

シーフードピッツァ(エッグ&サーモン)

価格:1,400円

サーモンやエビ、ブロッコリー、オリーブなどの具材がごろっとトッピングされたピッツァ。

もっちりとした生地で、中央には黄身がミッキーシェイプのたまごものっています!

ロングピッツァ(トマト&バジル)

価格:960円

ワンハンドでいただけるロングピッツァ。

中にはトマトとバジルがサンドされ風味も良く、カリッと仕上げられています。

ザンビーニのおすすめセット

価格:2,000円

提供期間:2024年10月1日〜2025年4月6日

スパゲッティ、シーフードのトマトクリームソースチーズピッツァ(ブルーチーズ風味)ソフトドリンクのチョイス

※プラス340円でセットのソフトドリンクをスパークリングゼリードリンクに変えることができます。

(生ビールは440円、白ワイン/赤ワインはプラス490円、スパークリングワインはプラス640円)

※スパゲッティ、シーフードのトマトクリームソースは1,150円、チーズピッツァ(ブルーチーズ風味)は700円、それぞれ単品で購入することもできます。

さらに「ザンビーニのおすすめセット」にはプラス1,200円で、”アメリカンダイナー”気分を楽しめる「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」がデザインされたスーベニアランチケースを付けることもできます☆

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

サイド

パスタやピッツァに合うサイドメニューも充実しています。

コーンチャウダー、クルトン添え

価格:420円

提供期間:2024年10月1日〜

こっくり濃厚な味わいのコーンチャウダー。

コーンやにんじんなどの具材も入り、体がぽかぽかと温まります。

ミッキーシェイプのクルトンは、コーンチャウダーにつけて食べても美味しい☆

ミックスサラダ(生ハム)

価格:950円

提供期間:2024年12月26日〜

たっぷりの野菜に豆類、そして生ハムがのったミックスサラダ。

ヘルシーなサラダはパスタやピッツァのお供にぴったり◎

スパイシーハリッサソース

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

デザート

食後のデザートも幅広いラインナップ。

クレームブリュレ風チュロス(ストロベリー)

価格:1本600円

提供期間:2024年12月26日〜2025年3月31日

ピンク色が可愛いストロベリーのチュロス。

カリっとした食感のクレームブリュレ風チュロスに、温かいストロベリーミルク味のフィリングが入っています☆

また、「クレームブリュレ風チュロス(ストロベリー)」にはプラス1,100円で『ピーター・パン』デザインのおてふきキャリーを付けることができます。

スーベニアおてふきキャリーには、「ピーター・パン」と冒険が大好きなロストキッズが元気いっぱい歩いている様子がデザインされ、ベースの生地には、お花や葉っぱなどのネバーランドらしいモチーフがあしらわれています。

中には、市販の携帯用ウェットシートなどが入るので、パーク内はもちろん、おでかけ時に重宝しそう。

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

アーモンドケーキ

価格:【単品】550円、【スーベニアプレート付き】1,200円

提供期間:2025年1月14日〜2025年4月6日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

食感の良いアーモンドがアクセントのアーモンドケーキ。

生地はしっとりと軽く、優しい口当たりです◎

またスーベニアプレートは、デフォルメタッチがキュートな『アナと雪の女王』デザイン。

バニラムース&アップル・ソーダゼリー

価格:【単品】550円、【スーベニアカップ付き】1,200円

提供期間:2025年1月14日〜2025年4月6日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

層になっていて見た目も美しいバニラムース&アップル・ソーダゼリー。

甘いバニラムースに爽やかなアップル・ソーダゼリーの組み合わせが絶妙です☆

スーベニアカップは『塔の上のラプンツェル』デザインになっています。

リトルグリーンまん

価格:1カップ400円

パークの定番人気メニュー「リトルグリーンまん」

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場する「リトル・グリーン・メン」を表現したもっちり食感のおまんじゅうです!

リトルグリーンまん、スーベニアケース付き

価格:1,250円

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

スーベニアケース付きの「リトルグリーンまん」

ケースのフタには、「リトルグリーンまん」がちょこんと乗っています!

リトルグリーンまん9(ナイン)

価格:1カップ1,100円

提供期間:2024年12月26日〜2025年4月6日

「リトルグリーンまん」が9個入った「リトルグリーンまん9(ナイン)」

カップにあふれるほどの「リトルグリーンまん」がインパクト抜群◎

みんなでシェアするのにぴったりのメニューです。

リトルグリーンまん9(ナイン)、スーベニアケース付き

価格:1,950円

提供期間:2024年12月26日〜2025年4月6日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

スーベニアケース付きの「リトルグリーンまん9(ナイン)」も。

フタに様々な表情やポーズをした「リトル・グリーン・メン」の姿がデザインされたケースは、様々なシーンで活躍しそう☆

スナック

持ち歩きにうれしいスナックも提供されています。

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ドナルドダック)

価格:1,100円

提供期間:2024年12月26日〜2025年6月30日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

「ドナルドダック」モチーフのミニスナックケース。

「ドナルドダック」のチャームポイントでもあるもふもふのお尻と足がひょっこりと出た、カプセルトイ風のデザインが楽しい!

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(スウィーツ)

価格:1,300円

提供期間:2025年1月14日〜2025年6月30日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。

カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです!

ソフトドリンク

コーヒー 360円紅茶 360円ウーロン茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円山ぶどうブレンド 360円午後の紅茶 アップルティーソーダ 360円ミルク(紙パック) 190円

スパークリングゼリードリンク(オレンジ&レモン)

価格:700円

提供期間:2024年12月26日〜2025年4月6日

しゅわしゅわの炭酸とゼリーの食感が楽しいスパークリングゼリードリンク。

オレンジとレモンの香りが良く、そしてさっぱりといただけるドリンクです☆

「スパークリングゼリードリンク(オレンジ&レモン)」にプラス1,800円で『アナと雪の女王』デザインのスーベニアタンブラーを付けることもできます。

タンブラーには「アナ」や「エルサ」がデザインされ、いつもとは違うタッチで表現されているのもポイントです。

同じく「スパークリングゼリードリンク(オレンジ&レモン)」にプラス1,400円で『塔の上のラプンツェル』デザインのスーベニアタンブラーセットを付けることも可能!

タンブラー、マドラー、コースターの3点がセットになっています。

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

アルコールドリンク

キリン一番搾り生ビール 800円白ワイン/赤ワイン グラス 850円スパークリングワイン グラス 1,000円

低アレルゲンメニュー

低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン(小麦、そば、卵、乳、落花生)を原材料に使用していません。

低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していないメニューです。

国産米を使用しています。

低アレルゲンメニュー ベジタブルカレーライス

© Disney

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

パスタやピッツァはみんなでシェアしていただくのもオススメ!

東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」グランドメニューの紹介でした☆

