「自分らしい住まい」とは? 英国人は、家を単なる寝る場所ではなく、心身ともにリラックスできる空間として捉えます。DIYやインテリアを通して、自分らしい空間を作り上げる姿には、彼らの豊かな感性が表れているのです。本記事では、イメージコンサルタント・テート小畠利子氏の著書『英国流 「自分に似合う」住まいの作り方:1人の時間も、みんなとの時間も、豊かで楽しい』(大和出版)より一部を抜粋・再編集し、著者自身の体験を通した英国の住まいと暮らしの魅力を伝えます。

今でも残るジェイン・オースティンが執筆した机

「あー、うちで過ごすほど心から居心地のいいことはない」

ジェイン・オースティン

“Ah! There is nothing like staying at home for real comfort”

Jane Austen

冒頭の言葉は、18〜19世紀前半に活躍した、小説『分別と多感』や『高慢と偏見』の作者で知られるイギリスの小説家、ジェイン・オースティンの名言です。

1805年、彼女は父親を亡くし、1809年、母と姉と友人・マーサとで、チョートンというかわいらしい村に引っ越します。今から約500年前に建てられた家には、ハーブやお花が咲く庭があり、洗濯物を干したであろう中庭もありました。ジェインが執筆に集中できるよう、姉と母親たちが家事を担当。手芸や洋裁が好きで、みんなでパッチワークをして楽しい時間を過ごしたとも言い伝えられています。

感動するのは、すべての本を執筆した机が今も存在すること。それも驚くほど小さく、胡桃(くるみ)の木でできたかわいらしく華奢な円卓で、直径たったの47センチ。ベース(足)に関しては定かではありませんが、18世紀初期に作られたテーブルトップは彼女が使ったオリジナルのものとされています。落ち着いた壁紙に包まれた彼女のコテージは、あたたかみがあります。

41年間の短い生涯を終えるまでの8年間を過ごした彼女の家は、今は博物館になっています。ジェイン・オースティンは引っ越しを重ねましたが、最終的には心の通じ合う人と暮らし、自分に似合った家に住むことができたのですね。

冬に溜まった暖炉の煤を払うため…大掃除は春に行う

「春の大掃除」英国人の暮らしの習慣

Spring cleaning

日本では年末に大掃除をしますよね。一方、英国では年末ではなく、「スプリング・クリーニング」といって、春に大掃除をおこないます。

英国ではさまざまな宗教が存在しますが、主要の宗教はキリスト教。したがってクリスマスは年中行事の中でも一大イベントです。年末はクリスマスまでのクライマックスでクタクタになっている人も少なくありません。

英国では昔、冬の間は暖炉に石炭を使用して家をあたためました。春になれば暖房は必要なくなるので、それまで溜まった煤(すす)を掃除するために、大掃除を春におこなったといわれています。

以前は「霧のロンドン」という表現をよく耳にしましたが、産業革命後、石炭燃料の使用が原因で霧というか、スモッグを引き起こし、健康に害を及ぼしました。現在も暖炉のある家はありますが、イングランドでは、煙を発する伝統的な自宅用石炭を使用することは禁止され、電気やガスに取って代わり、飾りとして残していることも多いです。

英国の春はとても待ち遠しいもの。日本と違って、英国の冬は日中も暗いせいか、特に長く感じられます。クロッカスが咲く頃になると、長く暗い冬の終わりを告げます。日は次第に長くなり、若葉や鮮やかな色の花が次々と顔を出して、春の訪れにホッとして解放感に包まれます。

英国住宅の照明は、いつも自分流の明るさ

西洋人は、少し日が差すだけでもサングラスをかけるって知っていますか? これには立派な理由があります。

目の色です。青い目は目の中の複数の層にわたって色素沈着が少ないため、強い太陽光線や明るい照明は眩しくて仕方ないのです。ひどい場合は「羞明(しゅうめい)」といって、頭痛や目の痛みを引き起こしてしまいます。私の夫の目もライトグリーン。テレビやスクリーンの光があれば十分だからと電気をつけようとしません。一緒にドラマを観ながらデザートを食べようとしたときも、暗くて全部グレーに見えて、おいしく感じられないのです。「食事は味や香りだけでなく、色や艶を目で楽しむことで、ますますおいしくなるのに」と主張しましたが、結局、ディマー(照明を調整する機能)を利用して、やっとお互いが納得する度合いで合意しました。

また友人のジェニーが、新しくオープンした日本料理屋に行ったときのこと。ジェニーは「すごくおいしかったけど、目に刺さるような照明で頭が痛くなった」と言っていました。彼女の目の色はライトブルー。さぞ眩しかったことでしょう。

照明には部屋を明るくする機能があり、光の度合いも調整できます。その一方で、いろいろな種類のライティングで一気に自分好みのインテリアに様変わりさせることができます。モダンでシンプルなライトもあれば、ゴージャスなシャンデリアもあります。火事の心配のないLED式のろうそくもあります。

自分のインテリアに合った、好みのライトを吟味するのも楽しいものです。

テラスハウス〜Terraced house

テラスハウスは、日本でいう長屋に近いものかもしれません。道路に沿って、家が繋がるような形で建っています。

映画『パディントン』の撮影に使われた家もそのひとつで、パディントンがブラウン家と暮らした家は、[図表4]のように実在しています。Chalcot Crescentにあるパディントンの家に撮影にうかがったとき、ご近所の方が「多くの人が集まり、近所迷惑な行動が相次いでいる」とおっしゃっていました。もし行かれるなら、配慮を忘れないようにしましょう。

